El líder del comercio electrónico en China informó un alza de tres dígitos en los ingresos de productos vinculados a la IA, así como un aumento mejor de lo previsto, de 26%, en las ventas de su división de nube, el negocio más estrechamente vinculado al auge de la inteligencia artificial.

Eso ayudó a calmar a los inversionistas nerviosos por las consecuencias de la creciente batalla con Meituan y JD.com Inc. en el comercio por internet. Las acciones de Alibaba registraron su mayor alza intradía desde noviembre de 2022 en Hong Kong, elevando el valor de mercado de la compañía en más de US$ 50,000 millones.

El volumen operado marcó un récord hacia el inicio de la tarde. El repunte dio impulso al sector más amplio de la IA: Baidu Inc., desarrollador de Ernie, subió hasta 5.8%, mientras Tencent Holdings Ltd. también avanzó.

“Las ganancias de Alibaba subrayan una bifurcación dentro de la tecnología china: la IA está generando un crecimiento escalable, mientras los segmentos tradicionales orientados al consumidor siguen atrapados en una competencia de precios destructiva”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo Markets.

Las acciones de Alibaba superan a sus rivales gracias a una cartera más amplia | La IA y las empresas internacionales ayudan a contrarrestar la competencia china

“El aumento de tres dígitos en ingresos por IA y las sólidas ventas en la nube muestran que Alibaba se está reposicionando para una relevancia de largo plazo en la pila tecnológica, no solo en el dominio minorista”, agregó.

El avance de Alibaba en IA —donde es considerado uno de los líderes en el desarrollo de inteligencia artificial en China— ayudó a dejar en segundo plano las preocupaciones por la batalla de tres frentes en el comercio en línea.

Esa disputa causó más daños de lo previsto a algunos líderes del e-commerce en el país: las utilidades de JD se redujeron a la mitad en el trimestre, mientras Meituan advirtió de pérdidas importantes, lo que desató una venta por US$ 27,000 millones de las acciones de las tres compañías la semana pasada.

El componente de IA ayuda a explicar por qué las acciones de Alibaba han superado con creces este año a sus rivales más dependientes del comercio. Alibaba también ha aprovechado el crecimiento de su brazo internacional que incluye algunas de las plataformas de compras en línea más reconocidas del mundo, desde Lazada hasta AliExpress.

Tiene “la mejor tesis como habilitador de IA en China”, escribieron analistas de Morgan Stanley liderados por Gary Yu en una nota. Eso, en momentos en que las pérdidas por reparto de comida y comercio instantáneo alcanzan su punto máximo en este trimestre, señalaron.

Los analistas elevaron el precio objetivo de Alibaba tras los resultados.

Los inversionistas ahora se centran en si Alibaba seguirá esa competencia que erosiona márgenes, al mismo tiempo que ha declarado niveles récord de gasto en el desarrollo de servicios de IA y computación.

El viernes, el jefe de comercio, Jiang Fan, señaló que las inversiones en comercio rápido —entrega de alimentos y compras instantáneas— ya habían impulsado un crecimiento de 20% en los usuarios de su principal plataforma Taobao. Esa división incipiente, en apenas cuatro meses, ha crecido al punto de comenzar a lograr economías de escala, añadió.

Alibaba, en paralelo, está realizando inversiones sustanciales en el campo de la IA, desarrollando modelos de lenguaje de gran tamaño para no quedarse atrás en una carrera tecnológica crítica.

La compañía considera la IA esencial para su futuro, ya sea en términos de proveer computación en la nube, potenciar su negocio principal o crear servicios para competir con OpenAI y DeepSeek. El CEO, Eddie Wu, llegó a decir en febrero que la inteligencia artificial general, o AGI, es ahora el objetivo principal de la compañía.