Sede de Alibaba Group Holding Ltd. en Hangzhou. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. saltaron más de 19% tras reportar un fuerte aumento de ingresos por inteligencia artificial, subrayando el avance sostenido que logra frente a sus rivales en medio de la fiebre de desarrollo china posterior a DeepSeek.

