Costos de insumos y otras razones para subir precios. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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¿Qué considera una empresa para determinar sus precios? Según una última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la evolución de costos es el factor más importante en sectores no primarios -de mayor valor agregado- como manufactura, comercio y servicios. En segundo lugar, destaca el precio de los productos competidores.

Por ejemplo, en el sector industrial, , porcentaje que se elevó desde 88% en solo un año. Comercio (95%) y servicios (90%) van en la misma línea.

Sin embargo, en los sectores primarios, la valoración es distinta: , mientras que 45% a la inflación esperada y, en la misma proporción, a la evolución de costos (45%).

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Con esto en mente, ¿qué marca la pauta para subir o bajar precios? Para la mayoría de las empresas encuestadas, el factor más importante para incrementar el precio de sus productos o servicios es el aumento en el costo de insumos; mientras que el factor más importante para disminuirlos son los cambios en la demanda.

Por ejemplo, , los combustibles están al alza en el Perú. Y, como resultado de ello, algunos insumos también.

Encuesta especial de precios. Fuente: BCRP, mayo.
Encuesta especial de precios. Fuente: BCRP, mayo.

Respecto a la encuesta de abril de 2025, se registra una mayor proporción de empresas que ajustan sus precios más de una vez al año en el sector manufactura, mientras se observa lo contrario para comercio y servicios.

Encuesta especial de precios. Fuente: BCRP, mayo.
Encuesta especial de precios. Fuente: BCRP, mayo.

Además, la mayoría de las empresas en los sectores manufactura, comercio y servicios reportó revisar salarios una vez al año.

Encuesta especial de precios. Fuente: BCRP, mayo.
Encuesta especial de precios. Fuente: BCRP, mayo.

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