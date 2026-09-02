En el Perú existen alrededor de 6.1 millones de micro y pequeñas empresas (mypes), que constituyen el 99.7% del total de empresas del país y dan empleo a 8.3 millones de personas –el 45% de la PEA ocupada–, según cálculos de ComexPerú en base a cifras oficiales y otras fuentes. Sin embargo, la gran mayoría de mypes es informal: el 86.8% no estaba registrado en la Sunat el 2024, lo que significó un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del 2023. Esto a pesar de que estas unidades productivas tienen acceso a regímenes especiales, tanto tributarios o laborales, creados para impulsar su formalización.

El 2016, las mypes informales eran el 79.9%, lo que significa que tales regímenes se han convertido en incentivos perversos que están perpetuando el enanismo empresarial. Para la regulación tributaria, una microempresa tiene ventas anuales hasta por 150 UIT (S/ 825,000) y una pequeña empresa, hasta 1,700 UIT (S/ 9.35 millones). En el ámbito laboral, las primeras tienen entre 1 y 10 trabajadores, y las segundas, hasta 100 trabajadores. Entre el 2015 y el 2024, solo el 4% de microempresas se convirtió en pequeña empresa. Es muy probable que muchas han estado “sacándole la vuelta” a los regímenes y aprovechando vacíos legales y ausencia de fiscalización.

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En su presentación del plan de gobierno, el 20 de agosto en la Cámara de Diputados, el titular de la PCM, Luis Galarreta, fue explícito respecto de este problema. Dijo que la propuesta de delegación de facultades (legislativas) contempla simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, a fin de reducir la dispersión que incentiva a muchas a mantenerse “artificialmente pequeñas”. Agregó que el objetivo es “construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer… sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse”. El proyecto de ley de delegación de facultades ya se encuentra en el Congreso y contempla este asunto.

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Entre las estratagemas que las mypes aplican para mantenerse en modo Peter Pan, figura la escisión: cuando están por alcanzar el umbral que las excluye de los incentivos tributarios y laborales, se subdividen, obtienen nuevos RUC y nuevos registros en ministerios. Otra forma es subdeclarar ingresos. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, también toca el tema, citando un reciente informe de la OCDE, que señala que la coexistencia del régimen tributario general con tres regímenes especiales genera incentivos para limitar el crecimiento empresarial. También cuestiona los umbrales (de ventas) que definen a las mypes.