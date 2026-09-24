En este podcast de Consultorio Tributario, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa los principales aspectos tributarios inherentes al tema de la liquidación de empresas, en lo que respecta al Código Tributario, Impuesto a la renta e IGV.
En tiempos de reorganizaciones y/o posibilidad de cierres empresariales, es importante no fallar en aspectos procedimentales y sustanciales impositivos.
Escuchemos este podcast para evitar contingencias innecesarias.