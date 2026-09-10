IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE UN SSCO

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa las consecuencias tributarias para el proveedor y sus clientes, respecto de la calificación de “Sujetos sin capacidad operativa” (SSCO) del primero.
Escuchemos este importante podcast, para tener en cuenta lo que debería hacerse ante la notificación de una Esquela de Citación, la cual se viene recibiendo en forma masiva en estos días, descalificando las operaciones de compra a un SSCO.