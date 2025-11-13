La plataforma estadounidense de movilidad Uber anunció la incorporación de nuevas herramientas orientadas a fortalecer la seguridad tanto de los socios conductores como de los usuarios en Perú, en un contexto en el que la percepción de inseguridad ciudadana alcanza al 56 % de la población, según un reciente estudio de Ipsos. Con estas funciones, la compañía busca ampliar el conjunto de más de 40 medidas de seguridad ya disponibles en su aplicación.

De acuerdo con Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, la empresa ha priorizado la inversión tecnológica como un componente esencial para mejorar la confianza en la movilidad. “Nuestra tecnología nos ha permitido establecer un antes y un después en la movilidad, marcando el estándar de seguridad en la industria”, señaló.

Entre las nuevas funciones dirigidas a los socios conductores, Uber implementará la herramienta Zonas de Alerta, que notificará cuando un viaje involucre un punto de recogida o destino asociado a una zona considerada de riesgo. Esta función, que se activará inicialmente en Lima, busca ofrecer información preventiva antes de que el conductor acepte el servicio. Además, la aplicación mostrará ahora la cantidad de viajes completados por el usuario, una medida que apunta a dar mayor transparencia y control antes de iniciar un desplazamiento.

Para los usuarios, la compañía incorporó el código PIN obligatorio, un sistema de verificación que genera un número de cuatro dígitos que debe compartirse con el conductor antes de comenzar el viaje, garantizando que la persona aborde el vehículo correcto. Asimismo, se presentó la opción de cuentas para adultos mayores, una modalidad pensada para facilitar la experiencia de este grupo etario, con textos más grandes, posibilidad de guardar destinos frecuentes y la opción de que familiares o cuidadores puedan seguir el recorrido en tiempo real.

Estas novedades complementan otras funciones ya implementadas en Perú, como RideCheck, tecnología que detecta anomalías durante los trayectos; la grabación de audio y video; el acceso directo a la línea de emergencia 105; y la cobertura de seguros brindada por Pacífico Seguros.

Para los usuarios, la compañía incorporó el código PIN obligatorio, un sistema de verificación que genera un número de cuatro dígitos que debe compartirse con el conductor antes de comenzar el viaje (Foto referencial: Freepik)

La expansión descentralizada de Uber en Perú

En abril de este año, la plataforma de movilidad Uber anunció a Gestión su objetivo de alcanzar la cobertura en todas las ciudades capitales del país, convirtiendo a Perú en el primer mercado de la región andina en implementar esta estrategia de expansión.

Como parte de este plan, la aplicación incorporó operaciones en Chachapoyas, Huaraz, Abancay, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Huancayo, Iquitos, Puerto Maldonado, Moquegua, Cerro de Pasco, Piura, Puno, Moyobamba, Tumbes y Pucallpa, ampliando significativamente su presencia fuera de Lima.

Más allá de la expansión geográfica, la compañía busca consolidar su crecimiento mediante la diversificación de opciones de movilidad adaptadas a las necesidades locales y el fortalecimiento de sus sistemas de seguridad. “

“Actualmente, la app ofrece 12 opciones de movilidad y esperamos que estas se consoliden y lleguen a un mayor número de ciudades en 2026, permitiendo que más peruanos accedan a alternativas de transporte flexibles y seguras”, señaló a Gestión César Molina, gerente general de Uber para Perú, en declaraciones brindadas en abril último.