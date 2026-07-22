El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One a su regreso a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One a su regreso a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de , Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

Estoy aquí para anunciar mi candidatura... Es broma”, dijo al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

LEA TAMBIÉN: Con Trump en el podio: Mundial 2026 alcanza récord de ingresos y polémicas

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez”), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.