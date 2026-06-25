Residentes caminan entre los escombros de una de las viviendas dañadas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Residentes caminan entre los escombros de una de las viviendas dañadas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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Agencia Bloomberg
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Una aplicación móvil venezolana para delatar a disidentes está siendo reutilizada como herramienta de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos del miércoles.

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