La presidenta interina, Delcy Rodríguez, instó a la población a utilizar VenApp para reportar personas desaparecidas e infraestructuras dañadas.

Anteriormente se utilizó como herramienta de represión por parte del régimen después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

Mientras los venezolanos recurrían a las redes sociales para buscar a sus familiares desaparecidos, los residentes informaron que se había restablecido el acceso a X. La plataforma había estado bloqueada en el país durante aproximadamente dos años y solo se podía acceder a ella a través de VPN.

La empresa estatal de telecomunicaciones CANTV anunció que los servicios de internet, telefonía y televisión serían gratuitos durante las próximas 48 horas para facilitar las comunicaciones. Mientras tanto, la oposición lanzó un sitio web diseñado para ayudar a reunir a las familias separadas por el desastre.

Imágenes del terremoto en Venezuela. Foto: Federico PARRA / AFP

Chevron opera con normalidad

Chevron Corp. dijo que sus operaciones en Venezuela continúan activas y que todos sus empleados están a salvo tras los dos terremotos consecutivos que sacudieron al país.

“Como empleador y socio de larga data en Venezuela, solidarizamos con el país y su pueblo durante este difícil momento”, señaló la compañía el jueves en un comunicado. “Seguimos comprometidos con apoyar a nuestros empleados y a las comunidades que rodean nuestras instalaciones, además de garantizar la operación segura y continua de nuestros activos”.

El principal centro de refinación de Venezuela, ubicado cerca del epicentro en Paraguaná, y el terminal de exportación de José, en Anzoátegui, operan con normalidad, según una persona con conocimiento de la situación. No se registran impactos en el procesamiento de petróleo ni en las cargas de exportación, agregó la fuente.

Un edificio destruido en Caracas.

La estatal Petróleos de Venezuela SA está evaluando algunos daños en plantas petroquímicas cercanas al epicentro, según la misma persona.

Los dos terremotos registrados la noche del miércoles dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, informó Associated Press. Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, fueron de los más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo y se sintieron en toda la región.

Chevron ha permanecido en Venezuela durante años de turbulencia política y económica y ahora busca aumentar su inversión después de que Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro en enero.