Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país, a unos 40 minutos de la capital, Caracas, que también experimentó daños.

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).

Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o gravemente dañados. No había luz y la gente pernoctaba en las calles o buscaba a familiares entre los escombros.

“No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, dijo a la AFP Larry Rojas, de 49 años, frente a un edificio derrumbado bajo el que está atrapada su familia.

El primer sismo de magnitud 7.2 ocurrió a las 18H04 (22H04 GMT) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7.5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

“Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó, todo, todo”, indicó Yilsmaris Blanco, una habitante de La Guaira de 39 años.

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas.