Voluntarios rescatan un cuerpo este jueves, entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira (Venezuela). (Foto: EFE)
Voluntarios rescatan un cuerpo este jueves, entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira (Venezuela). (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El número de desaparecidos por los terremotos que sacudieron este miércoles el norte de Venezuela podría ascender a 50,000, según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

Fuentes de la oficina indicaron a EFE que manejan esas cifras,

Agregaron que los equipos de búsqueda y rescate urbano de otros países desplegados ascienden ya a 30, sumando 1,600 efectivos y 100 perros para buscar víctimas entre los escombros: algunos ya están en el terreno y otros arribarán en las próximas horas o días.

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Entre los países que han enviado estos equipos, la ONU citó a Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.

incluyendo dos millones en la capital, Caracas.

Terremoto en Venezuela: se eleva a 920 el número de fallecidos y se reportan 3.360 heridos. Foto: EFE/ Boris Vergara.
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