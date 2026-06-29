El 28 de junio, en Caracas, varias personas consultan una lista de hospitales en busca de los nombres de sus familiares.
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Agencia Bloomberg
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