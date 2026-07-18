La designación se produce luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia presentada por Sandra Inés Ramírez Méndez al cargo de viceministra de Gestión Institucional. Foto: El Peruano.
La designación se produce luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia presentada por Sandra Inés Ramírez Méndez al cargo de viceministra de Gestión Institucional. Foto: El Peruano.
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Redacción Gestión
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El Gobierno designó a Rut Elizabeth Huamán Coronel como nueva viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), según lo establece la Resolución Suprema N.° 015-2026-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma oficializa el nombramiento de Huamán Coronel en uno de los principales viceministerios del sector Educación, encargado de la gestión administrativa e institucional de la cartera.

La designación se produce luego de que el Ejecutivo aceptara la renuncia presentada por Sandra Inés Ramírez Méndez al cargo de viceministra de Gestión Institucional.

Minedu designa a Rut Elizabeth Huamán como nueva viceministra de Gestión Institucional. Foto: El Peruano.
Minedu designa a Rut Elizabeth Huamán como nueva viceministra de Gestión Institucional. Foto: El Peruano.

La decisión fue formalizada mediante la resolución suprema N° 014-2026-MINEDU, en la que también se le expresa el agradecimiento por los servicios prestados durante el ejercicio de sus funciones.

Ambas resoluciones llevan las firmas del presidente de la República, José María Balcázar,

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