Roxana Castillo Cruz, CEO de Global Beauty, explicó que con 11 años de creación, la firma cuenta con marcas propias como Qéira (productos orgánicos de cuidado corporal), Mann (cuidado de piel y cabello masculino), Kerasilk (cuidado capilar) en el mercado local. Si bien todas son fórmulas desarrolladas y comercializadas por la empresa, Kerasilk es el producto sobre el cual actualmente está enfocado la estrategia de la firma.

“Bajo esta marca tenemos más 200 SKU’s que hemos trabajado; ello, en diferentes presentaciones. Tenemos productos para tratamiento, styling y transformación del cabello”, refirió la ejecutiva.

En lo que va del 2025, la compañía ha introducido en el mercado 20 productos Kerasilk y espera cerrar el año con 24; en tanto, la proyección para el 2026 es lanzar 16 nuevas presentaciones con el respaldo de la marca . “Las inversiones en lanzamientos varían de acuerdo al tipo de producto. Sin embargo, calculamos entre el 12% y 15% de nuestro presupuesto anual destinado para investigación y desarrollo de productos”, añadió.

Para la fabricación de Kerasilk, Global Beauty apostó desde un inicio por el servicio de maquila, a partir del cual empresas terceras son las que se encargan de la elaboración. Castillo sostuvo que dicho modelo de negocio a la fecha ha rendido buenos resultados y la idea es mantenerlo. “Nosotros nos encargamos del concepto de las fórmulas, y nuestros proveedores internacionales, de Lima e incluso de provincias son los responsables de la elaboración”, explicó.

Roxana Castillo Cruz, CEO de Global Beauty.

Global Beauty irrumpe con centro de experiencia

A modo de seguir afianzando la penetración de Kerasilk —cuya venta se concreta sobre todo en salones de belleza—, la empresa invirtió más de S/ 500,000 en su primer centro de experiencia profesional, en Miraflores. El objetivo con esta sede es que los clientes; específicamente, estilistas y emprendedores conozcan los productos de la marca; utilicen las instalaciones para atenciones al público y también elaboren material de publicidad.

“Además, el centro de experiencia reúne las condiciones para crear su marca personal y poder generar contenido digital para cualquier red social que tengan los emprendedores. Los espacios actuales serán ampliados en 100% de sillas. Respecto a los costos, hay diferentes propuestas, con opciones beneficiosas para nuestros clientes”, señaló Castillo.

La ejecutiva adelantó que la compañía apunta a replicar la experiencia de esta sede a nivel internacional en los siguientes años; por lo que actualmente se trabaja en un plan estratégico para definir la ruta de Global Beauty en la próxima década.

Kerasilk recientemente inauguró su centro de experiencia profesional en Miraflores. (Foto: Global Beauty)

Claves

En el primer semestre, Global Beauty con su marca Kerasilk ha tenido un crecimiento en ventas de alrededor de 30% en relación a similar periodo del 2024. La proyección es cerrar el año con un aumento de 35% en las transacciones, impulsado en parte por la inauguración de su centro de experiencia.

Kerasilk tiene una importante presencia de ventas en estilitas y emprendedores de regiones, siendo que actualmente el 65% de las ventas se registran en provincias y el 35% en Lima.

Anterior a la pandemia, Global Beauty realizó exportaciones a Estados Unidos, Bolivia y estuvo a punto de cerrar un trato con China. No obstante, debido al covid-19 la operación se concentró en el mercado local. “A mediano plazo estimamos retomar nuestros envíos fuera del país”, afirmó Castillo.