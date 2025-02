En esa línea, Yanbal apuesta este verano por una nueva línea de protectores solares que combinan dermatología avanzada, eficacia clínica y alta concentración de ingredientes activos.

“Nuestras próximas innovaciones llegarán bajo la sublínea Total Block Dermafusión”, dijo a Gestión, Suzanne Piqueras, directora corporativa de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal.

“Seguiremos apostando por la innovación para responder a las demandas de un consumidor cada vez más exigente y enfocado en productos multifuncionales. Esta temporada, hemos volcado años de investigación científica y experiencia en formulación", agregó.

Expectativas de Yanbal

Para este año, la empresa de cosméticos fundada en 1967 buscará que la categoría de protección solar continúe con una tendencia de crecimiento.

Así, busca este 2025 superar el 11% adicional de ventas que obtuvo en 2024 (comparado con 2023).

Según datos del Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh), el cambio en el comportamiento del consumidor ha generado un incremento del 100% en las ventas de productos dermocosméticos en comparación con años anteriores.

En términos más recientes, en 2024 se registró un crecimiento del 12.46% en esta categoría, y para 2025 se proyecta un aumento del 8.97%, según Piqueras.

“Esto será posible porque observamos cada vez más conciencia sobre la importancia del cuidado de la piel frente a la radiación solar. Sin embargo, todavía existe una gran oportunidad para llegar a más hogares y promover el uso del protector solar durante todo el año, como una medida preventiva clave para evitar el daño en la piel”, añadió.

Público objetivo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha establecido rangos en el nivel de radiación en diferentes zonas del país. Especialmente en la costa norte, donde se prevén temperaturas de hasta 37 °C.

Por este motivo, Yanbal contó que su estrategia para verano incluye promociones enfocadas en diversos perfiles de consumidores y comunicación de los beneficios de su portafolio de protectores solares Total Block.

Para esta temporada de verano, Yanbal lanzó su línea Total Block, la cual se compone de tres sublíneas clave: Ultra Protección, Mineral, y Dermafusión, cada una desarrollada para atender requerimientos específicos.

Competencia

A nivel global, Euromonitor estima que el mercado de protección solar, que alcanzó los US$ 10.2 mil millones en 2021, crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 8% y llegará a US$ 16.1 mil millones en 2026. Esto podría explicarse no solo por la alta demanda, sino también por la elevada competencia y la diversificación de productos.

Por ello, Yanbal, ha situado su estrategia en la innovación y el desarrollo. “Por ejemplo, nos hemos enfocado en desarrollar soluciones innovadoras que no solo ofrezcan protección solar, sino que también integren beneficios de tratamiento facial”, señaló la directora corporativa de Tratamiento Facial y Protección Solar de la corporación.

Dato

Yanbal colabora con la Liga Contra el Cáncer como principal empresa solidaria de la campaña “Protégete #UsaBloqueador”. Como parte de esta campaña, se realizarán más de 1,500 despistajes gratuitos en zonas de alta radiación y playas de la costa peruana. Se distribuirán más de 45,000 muestras gratuitas de nuestro protector solar Total Block, promoviendo su uso diario como una medida esencial de cuidado de la piel.

