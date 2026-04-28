¿Hasta dónde llega la obligación del proveedor y en qué punto el riesgo —especialmente frente a reacciones individuales— pasa a ser asumido por el consumidor? | Foto: Istock.
¿Hasta dónde llega la obligación del proveedor y en qué punto el riesgo —especialmente frente a reacciones individuales— pasa a ser asumido por el consumidor? | Foto: Istock.
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El uso de productos cosméticos continúa ganando terreno entre los consumidores y, en este contexto, a veces aparecen reclamos por efectos adversos en la salud. En estos casos, suele asumirse que cualquier daño genera responsabilidad de la empresa, bajo el deber de seguridad que rige en el mercado.

TE PUEDE INTERESAR

Gloria gana a Laive en Indecopi: tribunal descarta competencia desleal por yogur
¿Cotizar un “depa” te cuesta tus datos? Límites legales del uso de tu información personal
Cheetos y similares excluidos del cine: ¿hasta dónde llega el derecho del consumidor?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.