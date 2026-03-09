La cadena peruana de tiendas de conveniencia Tambo continúa fortaleciendo su presencia en el mercado nacional con una estrategia de expansión acelerada. Durante febrero, la empresa inauguró 14 nuevos locales en el país, una cifra que casi triplica las aperturas registradas el mes anterior. Este crecimiento refleja la apuesta de la compañía por consolidar su presencia en el sector del retail de conveniencia en Perú.

Las nuevas tiendas se concentraron principalmente en Lima Metropolitana y el Callao, donde la compañía prioriza su crecimiento en barrios residenciales y puntos estratégicos para el flujo diario de clientes. En lo que va del año, solo una apertura se ha realizado fuera de la capital, en la ciudad de Trujillo, mientras la cadena continúa fortaleciendo su presencia en la zona metropolitana.

Las nuevas tiendas se ubicaron principalmente en Lima Metropolitana y el Callao. Esta decisión responde a la alta concentración de consumidores en la capital y a la importancia de estos mercados para el sector de tiendas de conveniencia. (Foto: Tambo)

Nuevas aperturas en Lima y Callao

En La Victoria, la empresa inauguró dos locales, ubicados en Av. Javier Prado Este 1509 y Av. José Gálvez 805, según Perú Retail. De igual manera, en Miraflores abrió dos nuevas tiendas en Av. Larco 815 y Av. Petit Thouars 4582, zonas caracterizadas por su intensa actividad comercial y peatonal.

La expansión también alcanzó otros distritos de la capital. En Santiago de Surco abrió un local en Av. Montegrande 186, en la urbanización Chacarilla del Estanque, mientras que en San Juan de Miraflores inauguró una tienda en Av. Los Héroes 844, dentro de la urbanización San Juan.

En el Cercado de Lima, Tambo sumó un nuevo establecimiento en Plaza Colonial 3145. Asimismo, en Independencia abrió una tienda en Av. Antisuyo 461, en la zona de Tahuantinsuyo, y en Comas inauguró un local en Av. Túpac Amaru 7335.

La compañía también amplió su presencia en otros distritos de Lima Metropolitana. En Santa Anita abrió una tienda en Av. Los Chancas 200, en la cooperativa Los Chancas de Andahuaylas. A estas aperturas se suman un local en San Martín de Porres, en Mz. G-1 Lt. 7 de la urbanización El Rosario del Norte, otro en Villa María del Triunfo, en Av. Lima 1795, y uno más en Ate, ubicado en Av. José Carlos Mariátegui 1606.

En el Callao, la cadena inauguró un nuevo local en Av. Perú Mz. E 14-A Lt. 05, en el AAHH Bocanegra, sector 4. Con estas nuevas aperturas, Tambo alcanza un total de 784 tiendas operativas en todo el Perú, consolidando una de las redes de tiendas de conveniencia más amplias del país.

Algunas aperturas se ubican en avenidas importantes como Javier Prado Este, Larco y Túpac Amaru, lo que permite captar tanto el flujo peatonal como el tránsito urbano. Estas ubicaciones estratégicas forman parte del modelo de expansión de la empresa. (Foto: Tambo)

Estrategia de expansión en Perú

El crecimiento de la compañía ha sido sostenido en los últimos años. Tras superar las 500 tiendas en julio de 2024, alcanzó las 600 en abril de 2025 y las 700 en noviembre del mismo año, cerrando 2025 con 770 locales.

Además de ampliar su red, la empresa también apuesta por formatos innovadores de tienda, como locales temáticos en alianza con la marca Four Loko y una tienda insignia inspirada en “Soda San Jorge” en San Borja, así como establecimientos de hasta 120 metros cuadrados que operan las 24 horas, reforzando su estrategia de cercanía con los consumidores peruanos.