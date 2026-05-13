De acuerdo con la compañía, Mass fue uno de los formatos de mejor desempeño en el trimestre, con un crecimiento de ventas superior al 30% y un avance de 16.6% en ventas en mismas tiendas. El desempeño estuvo apoyado además por la apertura de 237 tiendas netas en los últimos 12 meses.

Mass impulsó el desempeño del negocio de alimentos de InRetail en el primer trimestre. (Foto: Diseño Gestión)

En ese contexto, la compañía dejó claro que el foco en Mass ya no pasa únicamente por expansión física. InRetail explicó que viene ejecutando una estrategia de “back to basics”, centrada en reforzar precios bajos, eficiencia operativa y marcas propias.

Como parte de ese plan, InRetail planea remodelar 800 tiendas Mass este año. Los cambios incluyen ajustes en distribución interna, mejoras de infraestructura, simplificación logística y una reorganización del flujo dentro de los locales. La compañía también señaló que creó un equipo comercial autónomo para el formato y una red logística más independiente.

“Estamos reforzando los pilares centrales del formato: cercanía, calidad y precios bajos”, comentó Marcelo Ramos, Chief Financial Officer (CFO) de InRetail.

La empresa considera que estas medidas permitirán fortalecer la competitividad de Mass en un entorno donde el formato hard discount continúa ganando participación en el mercado peruano.

Pese al buen inicio de año, InRetail evitó elevar sus proyecciones para 2026. La empresa sostuvo que mantiene una postura prudente ante factores como el entorno político local, el alza de algunos costos logísticos y los posibles efectos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño.

No obstante, la compañía indicó que abril mantuvo una dinámica similar a la observada en el primer trimestre, especialmente en alimentos, donde continuó viendo crecimiento de doble dígito impulsado por Mass y Makro.

Mass se mantiene como uno de los principales motores de expansión de InRetail en Perú, mientras la compañía también avanza en Chile. (Foto: InRetail)

Trujillo: la nueva apuesta comercial de InRetail

Otro de los temas que concentró la atención fue el futuro de Real Plaza Trujillo, cerrado desde el accidente ocurrido en febrero de 2025.

Según informó InRetail, la empresa ya no evalúa únicamente reabrir el centro comercial sobre la estructura existente, sino avanzar hacia un proyecto más ambicioso y moderno.

La compañía explicó que los retrasos en el proceso y el cambio competitivo de la ciudad llevaron a replantear completamente el activo. La firma sostuvo que Trujillo enfrenta hoy una mayor oferta comercial que cuando abrió originalmente el mall, por lo que busca desarrollar un espacio con una propuesta renovada y mejor integrada a la ciudad.

Real Plaza Trujillo se mantiene cerrado desde el accidente ocurrido en febrero de 2025. (Foto: Andina)

La inversión preliminar estimada ronda los S/500 millones, aunque la compañía aclaró que el proyecto aún se encuentra en una etapa temprana y sin permisos definitivos.

En paralelo, InRetail también continúa avanzando con un nuevo Plaza Center en Trujillo, dentro de su estrategia de expansión en provincias. La empresa confirmó que ya inició el desarrollo de un nuevo power center que espera inaugurar hacia fines de este año.

InRetail pone foco en Finance XP

InRetail también dio algunos alcances sobre Finance XP, antes Financiera OH!, adquirida recientemente junto a Intercorp Financial Services (IFS).

La empresa señaló que espera que el negocio gane mayor tracción hacia fines de 2026 y adelantó que buscará desarrollar productos como cuentas sueldo, ahorro y servicios cambiarios, con el objetivo de integrar más servicios financieros dentro de su ecosistema comercial.

En paralelo, el directorio aprobó recientemente un programa de recompra de acciones por hasta US$100 millones. Según indicó la compañía, la medida busca aprovechar el exceso de caja disponible y refleja confianza en el potencial de crecimiento del grupo.

En términos financieros, InRetail reportó un crecimiento de ingresos y Ebitda durante el primer trimestre, impulsado principalmente por el negocio de alimentos y el desempeño de Mass y Makro. La empresa sostuvo que el consumo continuó dinámico en abril, aunque mantuvo una postura cauta para el resto del año.