Mass será uno de los principales focos estratégicos de InRetail este año, con 800 remodelaciones previstas. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
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InRetail, brazo retail del grupo Intercorp, presentó sus resultados trimestrales para detallar dos de sus principales apuestas estratégicas para este año: el fortalecimiento del formato Mass y la redefinición de su presencia comercial en Trujillo. ¿Cuáles son sus planes?

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