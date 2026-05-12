La incertidumbre política y el mayor riesgo país están llevando a más empresas en Perú a vender activos y priorizar liquidez antes que expansión. Foto: ChatGPT - Composición Gestión.
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Giancarlos Torres
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La incertidumbre política y económica vuelve a mover el tablero empresarial en el Perú. En medio de un escenario electoral, más empresas están optando por vender activos, desprenderse de unidades de negocio o reordenar sus portafolios antes que apostar por expansiones agresivas.

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