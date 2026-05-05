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Agencia Bloomberg
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Miembros de la élite ultrarrica mundial están apostando por distintos sectores que experimentan cambios de valoración como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, lo que muestra cómo el aumento de las tensiones geopolíticas está reconfigurando el foco de los inversionistas privados.

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