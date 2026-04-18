Un camión cisterna entrega combustible a una gasolinera en Estados Unidos. Fotógrafa: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Carlos Slim y su familia están obteniendo beneficios de las empresas petroleras estadounidenses, cuyas acciones se han disparado recientemente debido al aumento de los precios de la gasolina provocado por las tensiones geopolíticas.

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