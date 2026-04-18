Control Empresarial de Capitales, el vehículo de inversión de la familia Slim, ha vendido este año acciones de PBF Energy Inc. por valor de unos US$ 497 millones. Ha reducido su participación en más de un tercio, mientras que las acciones de la refinería de petróleo casi se duplicaban en medio del conflicto entre EE.UU. e Irán, según datos recopilados por Bloomberg.

También vendió casi US$ 40 millones de su participación en Talos Energy Inc., con sede en Houston. El precio de las acciones de la empresa alcanzó máximos de tres años en marzo, el mes en el que se registró el mayor volumen de transacciones de la familia Slim este año en PBF Energy, según muestran los datos de los registros regulatorios de EE.UU.

“A las empresas les va bien, pero nuestra posición había crecido demasiado y era un buen momento para vender a un buen precio”, dijo Arturo Elías Ayub , yerno y portavoz de Carlos Slim, en una entrevista telefónica. “Esto no supone un cambio de estrategia”.

Carlos Slim

Slim es la persona más rica de Latinoamérica, con una fortuna de US$ 130,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, en gran parte gracias al gigante de las telecomunicaciones América Móvil SAB de CV. El magnate mexicano, de 86 años, ha ido trasladando cada vez más su fortuna hacia empresas petroleras y gasísticas en los últimos años, lo que lo convierte en uno de los mayores inversores privados de su país en el sector energético.

Las acciones de Talos y PBF han subido más de un 30% este año, en medio del conflicto de Oriente Medio que está alterando las cadenas de suministro en todo el mundo. Slim y su familia aumentaron en repetidas ocasiones sus participaciones en las empresas el año pasado, en el último ejemplo de cómo han sabido aprovechar con éxito los ciclos del mercado de materias primas.

Control Empresarial de Capitales ya había adquirido acciones de PBF durante la pandemia, cuando la demanda de gasolina se desplomó, lo que llevó a la firma de inversión a embolsarse enormes beneficios en 2022, cuando la economía mundial se reactivó y la invasión rusa de Ucrania interrumpió el suministro de combustibles refinados.

La empresa ha vendido este año acciones de PBF por hasta un 268% más de lo que pagó en 2025, según datos recopilados por Bloomberg, mientras que es la primera vez que la familia Slim reduce su participación en Talos desde que se convirtió en accionista en 2023.

Auge bursátil | Las acciones de PBF Energy y Talos Energy se han disparado este año.

Las ventas más recientes tuvieron lugar el 7 de abril, cuando la familia se deshizo de acciones de PBF por hasta US$ 47.50, un 70% más que el precio de la acción de la empresa a finales de 2025.

Los representantes de PBF, con sede en Parsippany (Nueva Jersey), y de Talos, que posee una participación en uno de los proyectos energéticos más prometedores de México, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Slim, inversor en el sector energético desde hace más de una década, sigue siendo uno de los principales accionistas tanto de PBF como de Talos incluso tras las ventas, y controla participaciones por un valor total de más de US$ 1,300 millones, según muestra el índice de riqueza de Bloomberg.

Ha sumado unos US$ 19,000 millones a su fortuna este año, situándose entre las 10 mayores ganancias del índice diario de Bloomberg de las 500 personas más ricas del mundo, en parte gracias a que su conglomerado de telecomunicaciones sigue expandiéndose a pesar de la creciente competencia del mayor operador de telefonía móvil de América Latina.

Entre sus otras inversiones se encuentran la entidad bancaria y aseguradora Grupo Financiero Inbursa, así como la inmobiliaria española FCC. Control Empresarial de Capitales también posee una participación en la empresa londinense Harbour Energy Plc, que también opera en el sector del petróleo y el gas de México.