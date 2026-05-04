El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con «borrar de la faz de la Tierra» a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

El presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.

«Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes», avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es «una de las mayores maniobras militares jamás realizadas».

El presidente también aseguró que la República Islámica se ha vuelto «mucho más maleable» a lo largo de las negociaciones de paz.

Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para escoltar a navíos a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes en el estrecho y que ha destruido seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo.

El pasado 7 de abril, Trump amenazó con que «toda una civilización» iba a morir si Irán no alcanzaba un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, horas antes de que Washington aceptara un alto el fuego de dos semanas en la ofensiva.

El bloqueo de Ormuz afecta a embarcaciones de 87 países

El Ejército de Estados Unidos informó que embarcaciones de 87 países distintos están actualmente afectadas por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, a la espera de que EE.UU. las escolte en el marco de una operación para permitir su tránsito seguro.

«Los buques que se encuentran actualmente en el golfo Arábigo representan a 87 países de todo el mundo y, como mencionó el presidente (Donald Trump), son simplemente observadores neutrales e inocentes», informó en una rueda de prensa el comandante Brad Cooper, del Comando Central del Ejército estadounidense.

«En las últimas 12 horas, nos hemos puesto en contacto con docenas de barcos y empresas navieras para fomentar el flujo de tráfico a través del (estrecho de Ormuz), en consonancia con la intención del presidente de ayudar a guiar a los barcos de forma segura a través del estrecho corredor comercial», añadió.

También este lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó «un gran incendio» en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.