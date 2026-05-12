El número de academias de tiro con arco en Lima ha pasado de seis o siete a cerca de diez en los últimos años. (Foto: iStock)
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Eduardo Sotelo
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El tiro con arco en Perú comienza a posicionarse como una alternativa dentro del negocio deportivo, con señales claras de crecimiento en los últimos años. Aunque todavía no alcanza una escala masiva, el interés por la disciplina ha aumentado, impulsado por una mayor exposición digital y por la búsqueda de nuevas actividades recreativas.

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