Pero este local de moda no es una discoteca. Es una iglesia.

En Casa Church, casi 1,300 personas se reúnen varias veces a la semana para disfrutar de presentaciones de varias horas de bandas de pop-rock gospel. Estos modernos espacios de culto, que combinan cultura juvenil con devoción religiosa, están surgiendo en todo el país.

Desde Instagram hasta TikTok, los jóvenes brasileños publican versículos de la Biblia, asisten a servicios religiosos y se identifican con orgullo como evangélicos o católicos. Con ello emerge una creciente alineación con la política de derecha que atraviesa a una cohorte que representa un tercio del electorado. En el país más poblado de América Latina, la influencia de este fenómeno cultural se pondrá a prueba en las elecciones presidenciales de 2026.

“Creo que la política debe mantenerse más cerca de nuestra Biblia. Cuando la política empieza a interferir con la fe, no puedo apoyarla”, dijo Athila Moura , pastor evangélico de 29 años de la Iglesia Casa en Goiânia.

Jóvenes brasileños son más devotos que pares latinoamericanos | Porcentaje de personas de entre 18 y 34 años que están de acuerdo con cada afirmación

Según datos del gobierno, en 2022 más de tres de cada cuatro votantes evangélicos menores de 30 años se describían como conservadores, al igual que más de la mitad de los jóvenes católicos. Es la Iglesia Evangélica, en particular, la que está ganando más adeptos.

Los datos del censo desde el año 2000 muestran que la afiliación evangélica entre los brasileños de 15 a 29 años ha crecido a expensas del catolicismo, que sigue siendo la religión más extendida en el país.

En un mundo donde las generaciones más jóvenes solían ser más progresistas y menos religiosas que sus mayores, Brasil se suma a países como Estados Unidos, donde tendencias de estilo de vida trad wife en redes sociales y movimientos conservadores como Turning Point USA resuenan entre la juventud.

En el grupo de 18 a 34 años de América Latina, Brasil también sobresale. Entre los seis países más poblados de la región, registra la mayor proporción de protestantes, incluidos pentecostales, con un 30% en ese segmento, según datos del Pew Research Center. Argentina y Perú muestran un lejano 19% cada uno.

Juventud brasileña lidera ola conservadora en América Latina | Cerca de 17% de menores de 35 años se identifica con extrema derecha

La religiosidad y la política de derecha no siempre están correlacionadas, especialmente en una región que dio origen a la Teología de la Liberación de inspiración marxista en la década de 1960. Sin embargo, décadas después, la coincidencia entre juventud y conservadurismo en Brasil resulta inconfundible en tiempos turbulentos.

“Las crecientes inseguridades económicas, sociales y existenciales han llevado a muchos jóvenes hacia ideas de derecha que enfatizan el retorno al orden”, afirmó Flavia Biroli, politóloga de la Universidad de Brasilia. “La religión amplifica ese atractivo al ofrecer una narrativa coherente de estabilidad moral que parece responder a esas preocupaciones”.

Los políticos evangélicos ya controlan una parte significativa del Congreso y con frecuencia fijan la agenda en temas sensibles, como el aborto, que el país solo permite en circunstancias limitadas.

Su influencia ayudó a Jair Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense Donald Trump y actualmente en prisión por conspirar para dar un golpe de Estado, a alcanzar la presidencia en 2018, y constituyen un bloque de votos clave para su hijo, que ahora aspira al máximo cargo. Flávio Bolsonaro, que exhibe abiertamente su fe, está en empate técnico en las encuestas con el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

Con raíces en el movimiento obrero socialista de Brasil, Lula ha tenido dificultades para ganar apoyo entre los votantes evangélicos, pese a alabar abiertamente a Dios en sus discursos y haber nombrado recientemente a un evangélico en el Tribunal Supremo.

Entorno digital

Lo que antes parecía una elección discreta, casi secreta, entre jóvenes brasileños, ahora se comparte abiertamente en redes sociales. Esta nueva visibilidad refleja algo más que ideología y religión: habla de pertenencia y desempeño en la era digital.

En el entorno digital de la generación Z, las opiniones son contenido, y adoptar una postura —incluso polémica— puede generar audiencia. Muchos ya no temen el costo social de llevar la etiqueta de conservador. Por el contrario, ven la alineación política como parte de su marca personal.

En plataformas como TikTok, influencers de derecha y figuras políticas como el legislador Nikolas Ferreira, de 29 años, encarnan el nuevo arquetipo: religiosos, seguros y sin complejos.

Crece popularidad de Iglesia evangélica entre jóvenes brasileños | Afiliación religiosa como porcentaje de la población de entre 15 y 29 años

“Lo que vemos hoy es a más jóvenes que se identifican como de derecha o de extrema derecha, en comparación con la generación anterior”, dijo Guilherme Boulos, ministro de la Secretaría General, que actúa como puente entre el presidente y la sociedad civil. “Tiene mucho que ver con el impacto de las redes sociales y con la capacidad de la extrema derecha para entender rápidamente la lógica de los algoritmos para captar a un segmento juvenil”.

Cerca del 40% de los jóvenes brasileños se inclina hacia la derecha, incluido un 17% que se identifica como de extrema derecha, según un informe reciente de la Fundación Friedrich Ebert, de tendencia de izquierda. Es más del doble de la proporción que se declara de izquierda y la cifra más alta entre los países latinoamericanos analizados.

Una investigación de la Universidade Federal do Piauí muestra que, entre votantes menores de 30 años, los brasileños de menores ingresos y no blancos son más propensos a describirse como conservadores, lo que ilustra el avance de la religión en comunidades más vulnerables.

Las organizaciones religiosas brasileñas están conectando con éxito con las generaciones más jóvenes al ofrecerles algo en qué creer, un grupo al que pertenecer y espacios de encuentro atractivos.

Jóvenes cristianos son altamente conservadores en Brasil

No solo las iglesias evangélicas como Casa lo han logrado. Kenzo Pessoa, de 23 años y coordinador de un grupo juvenil católico en Brasilia, afirma que su primer paso con potenciales miembros no es invitarlos a misa.

“Mi idea es llevarlos a una actividad atractiva, como caminatas hacia cascadas cercanas donde el sacerdote celebra la misa”, dijo Pessoa, quien votó por Bolsonaro en 2022. “Ese tipo de actividades son las que atraen a los jóvenes”.

De cara a 2030, la capacidad de derecha e izquierda para seducir a votantes jóvenes —que pueden votar desde los 16 años y están obligados a hacerlo a partir de los 18— será determinante. La exposición temprana a ideas políticas, a través de la religión, las redes sociales y las interacciones cotidianas, puede forjar lealtades duraderas.

Con Lula y Bolsonaro en el ocaso de sus carreras políticas, el vacío que dejarán intensificará la competencia por los votantes jóvenes, lo que hará que la batalla por definir identidades políticas desde etapas tempranas sea crucial en el próximo ciclo electoral.

Mujeres conservadoras

El atractivo de la religión entre la generación Z brasileña también está generando otra dinámica que diferencia al país de sus pares latinoamericanos: la encuesta de Friedrich Ebert reveló que el 38% de las mujeres jóvenes se identifica como de derecha —la proporción más alta de América Latina—, mientras que otro 43% se describe como centrista.

Esta tendencia resulta especialmente llamativa considerando el historial de comentarios misóginos de Bolsonaro.

Esto contrasta con lo que ocurre en muchos otros países, donde los hombres jóvenes se están volviendo más conservadores mientras las mujeres se mantienen en posiciones más moderadas o progresistas. Esto incluye a la vecina Argentina, donde una proporción aún mayor de hombres jóvenes se inclina por el conservadurismo en comparación con Brasil, lo que contribuyó a la elección del libertario Javier Milei en 2023.

Debido al pasado colonial de Brasil, los debates sobre raza, género y otros derechos básicos se incorporaron a la conversación política hace relativamente poco, lo que influye en cómo se perciben estos temas, según Olivia Cristina Pérez , politóloga de la UFPI.

“En una sociedad fundada sobre tanta desigualdad, siempre es un obstáculo importante para las mujeres reconocerse como feministas”, añadió. “Eso ayuda a explicar la postura conservadora de los jóvenes, ya que no existe un debate profundo sobre las desigualdades”.

Algunos creyentes de la generación Z rechazan la coincidencia entre su fe y posturas conservadoras. La analista de asuntos internacionales Twaier Guimarães, de 28 años, creció bautista y su padre es pastor. Recuerda que desde niña le enseñaron a temer a los homosexuales y a considerar otras religiones como herejías.

Más tarde, en el instituto, hizo amigos fuera de su iglesia por primera vez, lo que le permitió cuestionarse algunas de sus posturas. Tras luchar inicialmente por conciliar su fe con sus nuevas ideas políticas, Guimarães hoy se define como feminista de izquierda y sigue asistiendo a la iglesia cada semana.

“Empecé a sentirme fuera de lugar, porque era demasiado religiosa para ser de izquierda y demasiado de izquierda para ser religiosa”, afirma Guimarães, que vive en Caxias do Sul, en el estado sureño de Rio Grande do Sul. “Pero ya no me siento sola, porque encontré personas que son como yo”. En las elecciones de octubre planea votar por un candidato de izquierda, aunque aún no ha decidido si será Lula.

Guimarães es un caso claramente atípico.

“Si las elecciones fueran hoy, probablemente votaría por Flávio Bolsonaro. Lo que sí sé es que no votaré por Lula”, dijo Matheus Moreira, un católico de 19 años de Brasilia.

Cuando las luces se atenúan y la banda de pop-rock gospel termina su presentación de una hora, el público guarda silencio. Con tatuajes y piercings en las orejas, el joven pastor Athila Moura pronuncia su sermón con un objetivo central: que los jóvenes se sientan seguros al conectar con Dios predicando la verdad según Jesús.

“Tenemos libertad para adorar a Dios, pero también somos muy conscientes de no confundir libertad con libertinaje”.