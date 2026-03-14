Desde Instagram hasta TikTok, los jóvenes brasileños publican versículos de la Biblia, asisten a servicios religiosos y se identifican con orgullo como evangélicos o católicos.
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Agencia Bloomberg
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Uno de los lugares más populares de Goiânia, la capital de la música country de Brasil, parece una discoteca típica. Paredes negras cubiertas de grafitis, letreros de neón parpadeantes, jóvenes de la generación Z ataviados en crop tops, faldas de cuero y gruesas cadenas de oro bailando al ritmo de la música de los DJ.

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