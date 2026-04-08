Este fue el primer clásico que transmitió L1MAX teniendo los derechos televisivos de Universitario, que fue local. (Foto: GEC)
Este fue el primer clásico que transmitió L1MAX teniendo los derechos televisivos de Universitario, que fue local. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El clásico del fútbol peruano entre y volvió a confirmar su peso en el consumo de contenidos deportivos. El encuentro del último fin de semana se convirtió en el contenido futbolístico más visto del 2026 en el país, al superar los 1.2 millones de espectadores en simultáneo, según cifras de .

El partido alcanzó además 6.91 puntos de rating, con picos cercanos a los 9 puntos, marcando el nivel más alto de audiencia para una transmisión de la en lo que va del año.

El resultado no solo marca un récord en lo que va del año, sino que también refleja un crecimiento de 44% frente al mismo partido disputado en 2025, consolidando al clásico como el principal generador de audiencia dentro de la .

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En esa línea, el clásico también superó en sintonía a recientes partidos de la transmitidos por señal abierta, de acuerdo con datos difundidos por el canal.

Audiencia y alcance

En el entorno digital, el desempeño del clásico también fue relevante. La transmisión y sus contenidos asociados alcanzaron a más de 12.7 millones de usuarios únicos en plataformas digitales. En ese mismo ecosistema, el evento generó más de 55 millones de visualizaciones.

. De acuerdo con reportes del sector, partidos de alta convocatoria como el clásico impulsan el consumo en rubros como bares y restaurantes, que pueden registrar incrementos significativos en ventas durante su transmisión. Algo similar sucede con otras industrias vinculadas al entorno deportivo.

Universitario ganó el último clásico por 1-0. Alianza Lima no vence a su clásico rival desde 2023. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Universitario ganó el último clásico por 1-0. Alianza Lima no vence a su clásico rival desde 2023. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Asimismo, el interés que concentra el clásico lo convierte en un espacio clave para marcas y patrocinadores, que aprovechan estos picos de audiencia para desplegar campañas y activaciones asociadas al evento.

En ese contexto, el desempeño del último clásico refuerza el valor del fútbol local como contenido capaz de articular audiencias masivas y generar oportunidades de negocio tanto en televisión como en el entorno digital.

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