¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

10 de junio del 2011. Hace 15 años

OLLANTA HUMALA NO HARÁ REFORMA TRIBUTARIA

El presidente electo, Ollanta Humala, dijo que defenderá la economía de mercado y se comprometió a no realizar estatizaciones.

No se piensa hacer una reforma tributaria. En los primeros seis meses de gobierno se subirá salario mínimo de S/ 600 a S/ 750. Pensión 65 empezará de forma gradual y de manera focalizada.

Para Javier Iguíñiz, miembro del equipo de Gana Perú, se pueden hacer “muchas cosas” dentro de la actual Constitución.

10 de junio del 2011. Hace 15 años. Versace abrirá tienda en el Jockey Plaza en junio.

10 de junio del 2016. Hace 10 años

ONPE DA COMO GANADOR A Pedro Pablo Kuczynski

Fujimorismo esperará pronunciamiento del JNE antes de reconocer resultado. Aún hay 173 actas observadas en manos de los jurados electorales especiales. Denunció irregularidades en algunas mesas de votación.

La ONPE cerró el conteo de votos al 100%, con lo que Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en virtual presidente del Perú; falta que el JNE resuelva 173 actas observadas para dar el resultado de proclamación. Por lo pronto, PPK ya recibió los saludos del actual mandatario Ollanta Humala, así como de los gobiernos de Chile, Colombia y Argentina.

Peruanos Por el Kambio (PPK) evaluará permanencia de los técnicos del actual gobierno.

10 de junio del 2021. Hace 5 años

KEIKO PIDE NULIDAD DE 200 MIL VOTOS POR IRREGULARIDADES (en elecciones con Pedro Castillo)

Se inicia la revisión de 300 mil votos observados. Proceso puede demorar al menos cuatro semanas.

Solo uno de los 64 Jurados Electorales Especiales transmite la deliberación de actas impugnadas. Simpatizantes de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, protagonizan marchas y hoy lo harán seguidores de Pedro Castillo.