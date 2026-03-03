Sport Boys cumple 100 años de fundación el 2027 y busca convertir su centenario en un punto de quiebre financiero y comercial. El club alista un plan de mediano plazo para diversificar ingresos, ampliar su portafolio de licencias y fortalecer el vínculo con su hinchada, con la meta de consolidar una estructura sólida que no dependa exclusivamente de los resultados deportivos. “La idea es que el club sea autosostenible, que la propia marca genere ingresos, además del sponsorship”, indicó Giancarlo Polastri, gerente comercial de la institución chalaca, a Gestión.

Giancarlo Polastri llegó al club en diciembre del año pasado y, según afirma, encontró un terreno fértil para desarrollar nuevas líneas de negocio. “He encontrado muchas oportunidades para buscar el crecimiento sostenible de los ingresos del club”, afirmó el dirigente.

Su visión estratégica apunta a que el equipo del Callao deje de depender exclusivamente de auspicios tradicionales y resultados deportivos. “La propia marca tiene que generar ingresos, además del sponsorship y del match day. Queremos que, a través de licencias y plataformas innovadoras, la marca Sport Boys produzca recursos propios”, señaló.

Plan Centenario y horizonte a cinco años

El eje de esta transformación es el Plan Centenario, que marcará las celebraciones por los 100 años de Sport Boys el próximo año. Para Polastri, no se trata solo de una celebración simbólica, sino de un hito dentro de una estrategia de mediano plazo.

“Estamos enfocados en terminar de confeccionar el Plan Centenario, que va a traer sorpresas y nuevas categorías de licenciamiento. La meta es que este impulso no sea coyuntural, sino que siente las bases para un crecimiento sostenido en un plan que tenemos de tres a cinco años”, explicó.

En esa línea, uno de los movimientos más relevantes ha sido el cierre de Movistar como sponsor. Para el directivo, el acuerdo representa “una señal de confianza del mercado” en la nueva gestión administrativa, encabezada por Martín Noriega.

En paralelo, el club busca reforzar la experiencia del hincha en los días de partido. “Vamos a generarle valor al match day. Queremos que el hincha viva una experiencia distinta desde la entrada, desde la explanada. Eso nos ayudará a incrementar la asistencia”, comenta Polastri, quien reconoce que la afluencia en sus dos primeros partidos del año como local, en el estadio Miguel Grau, no ha sido la esperada.

Giancarlo Polastri asumió el puesto de gerente comercial de Sport Boys en diciembre del 2024. (Foto: Archivo)

Licencias y relanzamiento de tienda

Uno de los pilares del plan de crecimiento es una campaña “muy agresiva” de licenciamiento. El club proyecta ampliar su portafolio a nuevas categorías: tecnología, ropa casual, relojes, perfumes y artículos para el hogar, entre otros productos. "La marca es más grande que lo estrictamente deportivo", mencionó Polastri.

En ese frente, también se prepara el relanzamiento de la tienda oficial en el Mall Plaza del Callao -la denominada Tienda Rosada- como parte de una estrategia para fortalecer el canal retail y capitalizar el mayor portafolio de productos.

Además, el club anunció el lanzamiento de academias de fútbol oficiales del club. “Vamos a licenciar escuelas oficiales del Sport Boys. No solo tenemos el primer equipo: tenemos femenino, menores y otras categorías”, sostuvo.

Sport Boys abrió la Tienda rosada en 2023. Este año trabajan en un relanzamiento. (Foto: Sport Boys)

La apuesta por la autosostenibilidad

En cuanto a metas concretas, la gerencia comercial proyecta crecer alrededor de 30% en número de socios. Y a nivel presupuestal, el objetivo es elevar en 40% la línea base del presupuesto comercial con miras al centenario.

El desafío, sin embargo, no es solo crecer, sino lograr independencia financiera. “La idea es que el club sea autosostenible y que la misma institución tenga la suficiente elasticidad financiera para solventar sus proyectos de patrocinio y licenciamiento”, explicó Polastri.

El directivo reconoce que en una primera etapa los resultados deportivos influyen en la parte comercial, pero busca reducir esa dependencia en el mediano plazo. “Hoy el resultado afecta, mañana no quisiera que afecte. Una vez que construyamos marca y engagement emocional, la gestión comercial tiene que sostenerse más allá del marcador”, concluyó. Ese objetivo cobra mayor relevancia considerando que el club se mantiene bajo un proceso concursal supervisado por la SUNAT desde 2012, lo que obliga a combinar crecimiento comercial con disciplina financiera.

Con su centenario en el horizonte, Sport Boys intenta convertir su historia y arraigo en el Callao en una plataforma de negocio sostenible. La apuesta es que la emblemática ‘Misilera’ porteña, una “lovemark”, como la define su gerente comercial, traslade esa conexión emocional al terreno financiero y consolide un nuevo ciclo para el club rosado, en un contexto donde el ordenamiento económico resulta clave para su estabilidad de largo plazo.