El estudio identifica al segmento de cuidado de cocina como el que más incrementó su frecuencia de compra entre las cuatro grandes subcanastas de limpieza del hogar. Según la consultora, los hogares peruanos ya adquieren estos productos 13 veces al año, reflejando una rutina de limpieza cada vez más consolidada.

"Cuidado de cocina hoy en día prácticamente llega al 100% de los hogares. Lo más interesante es que está incrementando la recompra dentro del hogar. Ahora un hogar está comprando un poquito más de una vez al mes todo lo relacionado al cuidado de cocina“, explicó Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator, a Gestión.

Para el ejecutivo, detrás de este comportamiento existe un cambio de hábitos que va más allá de la limpieza. La mayor preparación de alimentos en casa, asociada al autocuidado y a una mayor preocupación por la alimentación, está generando también nuevos momentos de limpieza dentro del hogar.

"Hay una predisposición a este momento de poder cocinar en casa. Eso se alinea con el autocuidado, no solamente desde la limpieza, sino también desde la alimentación. Al cocinar cada vez más, naturalmente necesito una limpieza con mayor detalle“, sostuvo.

Cocinar en casa impulsa una nueva rutina de limpieza

La categoría de cuidado de cocina está conformada por productos como lavavajillas, limpiadores de ollas y paños de limpieza, artículos que hasta hace algunos años solían tener una menor especialización dentro del gasto familiar. El consumidor no solo los compra con mayor frecuencia, sino que incorpora productos más especializados para cada tarea de limpieza.

Para Cheng, uno de los factores que explica este comportamiento es que el consumidor está diferenciando mejor el uso de cada producto, abriendo nuevos momentos de limpieza dentro del hogar. "Se están aperturando nuevos momentos de consumo. Existen categorías específicas que pueden jugar un rol interesante y, por consiguiente, al tener nuevos momentos de limpieza, la recompra toma una relevancia importante“, comentó.

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No obstante, el ejecutivo hizo una precisión importante respecto a la lectura del estudio. Los incrementos registrados para esta subcanasta no corresponden a un mayor volumen de ventas ni a un incremento en facturación, sino a un crecimiento de la penetración, es decir, a un mayor número de hogares compradores.

"El indicador que mostramos no es crecimiento volumétrico ni de facturación. Estamos hablando de captura de hogares. Es decir, más hogares compradores están ocupando esta subcanasta“, afirmó. El avance responde a que cada vez más familias incorporan estos productos dentro de sus compras habituales, independientemente de cuánto gasten o cuántas unidades adquieran.

Discounters lideran el avance

El crecimiento de la categoría se observa prácticamente en todos los canales de venta, aunque con distinta intensidad. Según Worldpanel, los discounters registran el mayor incremento de penetración, con un avance de 12.9 puntos porcentuales entre el año móvil terminado en marzo del 2026 y el mismo periodo del año anterior.

Detrás aparecen los autoservicios (+5.3 puntos porcentuales), las bodegas (+5.1 puntos), los minimarkets (+4.6 puntos) y el e-commerce (+2 puntos). Solo los mayoristas tradicionales muestran una caída (-1.4 puntos) (Ver gráfico).

Los discounters registraron el mayor incremento en la penetración de la subcanasta de cuidado de cocina, con un avance de 12.9 puntos porcentuales en el año móvil terminado en marzo del 2026. Fuente: Worldpanel by Numerator. (Diseño Gestión)

Detrás de este desempeño hay dos factores, según Cheng. "Hay dos grandes razones. La primera es la expansión que vienen teniendo los discounters, con nuevas aperturas y nuevos jugadores. La segunda es que este formato se está consolidando como una misión de compra orientada al hogar, ayudando al consumidor a planificar mejor lo que necesita llevar“, indicó.

Sin embargo, Cheng aclaró que el auge de los discounters no implica un desplazamiento de los demás canales. Supermercados, bodegas, mercados y minimarkets continúan captando compradores, aunque cada uno responde a una misión distinta de compra y a diferentes niveles de surtido. En ese proceso, incluso las bodegas vienen ajustando su estrategia para mantenerse competitivas.

"El canal tradicional está tratando de dinamizar el surtido para seguir compitiendo. Lo mismo ocurre con los mercados de abasto. Los canales se van optimizando según las misiones de compra que tienen los consumidores“, señaló.

Un consumidor que no sacrifica categorías

A diferencia de otros periodos de desaceleración económica, el estudio muestra que el consumidor peruano no está dejando de comprar categorías completas de limpieza para privilegiar unas sobre otras.

Por el contrario, Cheng sostiene que los hogares buscan mantener completo su portafolio de limpieza, recurriendo a distintas estrategias para optimizar el presupuesto. "No está sucediendo que el consumidor sacrifique una categoría por otra. Lo que hace es planificar bien la compra“, aseguró.

Ello implica combinar tamaños de envase, formatos, canales de compra y distintos niveles de precio para seguir llevando al hogar productos para cocina, baño, ropa y papel. "El hogar no va a querer sacrificar categorías. Va a querer llevar todas las categorías de consumo masivo. La idea es cómo las marcas ayudan bajo la estrategia de formatos“, añadió.

Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator, señaló que el crecimiento de la categoría responde a la incorporación de más hogares compradores y no a un aumento del volumen o la facturación. (Foto: Copecoh)

Ese comportamiento también explica la convivencia entre marcas premium, tradicionales, económicas y marcas propias. Respecto al crecimiento de estas últimas, Cheng indicó que las marcas blancas vienen ganando protagonismo, especialmente en el canal discounter, aunque aclaró que la elección final depende de la funcionalidad que busca el consumidor y no únicamente del precio.

"No existe una elección única. Depende de la necesidad del hogar. Las marcas privadas y las marcas económicas están tomando mucha relevancia, especialmente en discounters, pero cada tipo de marca cumple un rol distinto según el uso que busca el consumidor“, mencionó.

Venta cruzada, oportunidad a la vista

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de Worldpanel es que la consolidación de la rutina de limpieza abre una oportunidad para incrementar el valor de cada compra mediante estrategias de venta cruzada.

Si bien la consultora aún no ha cuantificado qué combinaciones de productos predominan dentro del carrito de compra, Cheng considera que la elevada penetración de las categorías de limpieza crea un escenario favorable para que fabricantes y retailers diseñen promociones conjuntas o alianzas entre marcas.

"Primero hay que identificar qué categorías aparecen juntas en cada ocasión de compra. Si las marcas tienen un portafolio amplio, eso puede incentivar estrategias cruzadas. Incluso distintas marcas podrían conversar entre sí para desarrollar promociones, independientemente de que pertenezcan o no al mismo fabricante“, enfatizó.

Para el ejecutivo, el reto ya no pasa únicamente por captar nuevos compradores, sino por entender mejor cómo compra cada hogar y construir propuestas que aumenten el valor de cada visita al punto de venta. En un contexto en el que el consumidor busca optimizar cada sol destinado al hogar, comprender esas nuevas rutinas de limpieza puede convertirse en una de las principales ventajas competitivas para fabricantes y cadenas de retail en los próximos años.