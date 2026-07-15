La mayor preparación de alimentos en casa impulsa la compra de productos para el cuidado de la cocina, una de las subcanastas más dinámicas dentro del mercado de limpieza del hogar, según Worldpanel by Numerator. (Foto: Archivo)
La mayor preparación de alimentos en casa impulsa la compra de productos para el cuidado de la cocina, una de las subcanastas más dinámicas dentro del mercado de limpieza del hogar, según Worldpanel by Numerator. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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La cocina se está convirtiendo en uno de los espacios que más está modificando los hábitos de consumo de los hogares peruanos. Ya no solo porque concentra una mayor preparación de alimentos dentro de casa, sino porque esa rutina está impulsando una demanda creciente de productos destinados a su limpieza. Lavavajillas, limpiadores de ollas y paños de limpieza vienen consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del mercado de limpieza para el hogar, al punto de convertirse en una oportunidad para fabricantes y cadenas de retail que buscan elevar el valor de compra de sus clientes. Así lo revela un estudio de Worldpanel by Numerator.

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