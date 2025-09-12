En agosto, los gastos de los peruanos con tarjetas y retiros de efectivo crecieron 7.2%, recuperándose tras la desaceleración vista en junio y julio. (Imagen: Andina)
En agosto, los gastos de los peruanos con tarjetas y retiros de efectivo crecieron 7.2%, recuperándose tras la desaceleración vista en junio y julio. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El consumo de las familias peruanas se aceleró en agosto. Según el Índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research, el mes pasado los gastos con tarjetas y retiros de efectivo crecieron 7.2%, tres veces mayor a lo reportado en el mes previo.

TE PUEDE INTERESAR

Desde hoy subiría costo de créditos de consumo y tarjetas, ¿cuál es el punto de quiebre?
Consumo en modo ahorro: auge de discounters y marcas propias cambia el juego en Perú
De compras: visitas a tiendas se congelan ante invierno y feriados, ¿mejorarán en agosto?
Siete de cada 10 compras con tarjeta se hacen por internet, pero ¿cuánto se gasta?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.