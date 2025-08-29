¿Cómo avanza el mercado laboral al cierre del primer semestre?
El consumo privado creció 3.6% en el segundo trimestre de 2025, en línea con el ritmo de los trimestres previos, luego de un avance nulo durante 2023. Este desempeño, que supera al resto de países de la región, ocurre en un contexto de inflación controlada, expectativas empresariales en terreno positivo y un mercado laboral más dinámico.

