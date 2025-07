Como primer alcance, las dos últimas semanas del mes coinciden con el inicio de los retiros extraordinarios de fondos previsionales que protagonizaron el 2024. Esto quiere decir que se elevó la base de comparación y se acentuó la caída para el 2025. Así, el Índice Big Data de Consumo pasó de 13.5% en el sexto mes del año anterior a 3% en el actual.

Pero hay más razones. En exclusiva para Gestión, Vanessa Belapatiño, economista senior de este centro de estudios económicos, las precisa.

Así llegó el índice big data de consumo a junio del 2025.

Gastos en descenso

La contracción también se observa en una comparación entre junio (3%) y el mes previo, mayo, cuando el Índice Big Data de Consumo Privado fue de un 15.6%.

Y ya con una lupa sobre el gasto según componente, Entretenimiento, Turismo, Bienes para el Hogar, Moda y Belleza y Alimentos mostraron una desaceleración. De acuerdo con Belapatiño, este mes del 2025 carece de elementos que marcaron el desenvolvimiento de consumo el año pasado.

“Primero hay que entender el contexto de junio. Sí esperábamos una desaceleración, una moderación de crecimiento porque, en junio del año pasado, empezaron los retiros de las AFP y, con ello, hubo mayor liquidez de las familias. [...] Entonces, para junio del 2025, la base del indicador está alta y hay una escena que ya no se repite”, sostiene.

“Si vamos a Bienes para el Hogar, por ejemplo, alguien recibía su AFP y se compraba muebles o una cocina. Esa compra ya no se va a repetir en junio de este año. Primero, porque ya se tiene el objeto y, segundo, porque ya no hay ese dinero extra del año pasado. Por eso, la desaceleración más importante la estamos viendo justo en los rubros que no son de necesidad básica”, agrega.

En cambio, los gastos en Educación, Salud y Transporte mostraron tasas relativamente estables —pero no de crecimiento— respecto a los meses previos, las mismas que se respaldan en un entorno macroeconómico favorable.

El mercado laboral continúa mostrando solidez, con mejora en la calidad del empleo, mayor empleo formal en el sector privado y recuperación de los salarios reales. Además, la inflación se mantiene en niveles bajos (1.7 % en junio), lo que sigue contribuyendo a preservar el poder adquisitivo de los hogares.

Gastos en Salud, Educación y Transporte se mantienen estables.

Las expectativas en el consumo de julio

Dada la tendencia, el mes patrio también podría mostrar una desaceleración al abordarse desde una mirada interanual.

“Julio puede salir incluso menor que junio. Las últimas dos semanas del mes de junio del 2024 están contaminadas por los retiros de AFP, pero ya todo el mes de julio (2024) registra los retiros de AFP. Comparado con el mismo mes del 2025, puede salir más bajo. No digo que va a salir negativo”, refiere Belapatiño.

Aclara, no obstante, que “julio es un mes particular”. “Es un mes de mayor turismo, es un mes de mayor gasto general, se reciben las gratificaciones y, como el empleo formal ha venido bien, las gratificaciones van a ser también mayores que las del año pasado. Entonces, eso podría compensar un poco la caída interanual que veríamos para este mes. Pero veo poco probable que regresemos a tasas como las que teníamos, de más del 10%”.

¿Confianza extra en Turismo?

La experta considera que los gastos con tarjetas y retiros de efectivo en el sector Turismo podrían robustecerse en los próximos meses.

“Si bien el Turismo ha caído en este mes de junio (tras una comparación interanual), no ha sido únicamente por el retiro de la AFP (2024), sino que ha habido una regularización del turismo interno en general. O sea, me parece que tiene todavía espacio para seguir creciendo”, analiza.

En efecto, vale destacar que el Perú atraviesa una fase reputacional difícil a causa del deterioro de la experiencia en uno de los destinos turísticos más emblemáticos: Machu Picchu. En esa línea, el consumo de los peruanos estaría direccionado hacia otros atractivos.

Belapatiño también observa cierta posibilidad de aumento en Entretenimiento, a propósito del contexto festivo que se aproxima: Fiestas Patrias. Este rubro incluye gastos en bares, discotecas, casinos, loterías, cine, teatro, espectáculos, clubes, gimnasios, museos, suscripciones y parques de diversión.

¿Habría potencial en Turismo? Esto indica el BBVA Research.

Digitalización en auge

La digitalización en la dinámica de consumo sigue avanzando: la participación del gasto a través de tarjetas —tanto de débito como de crédito— aumenta; mientras que cada vez hay un menor uso de efectivo.

Los resultados de la comparación interanual arrojan que las compras con tarjeta pasaron del 61% en junio del 2024 al 71% en junio del 2025.

Belapatiño resalta, en este escenario, una mayor importancia del canal on line y muestra su sorpresa ante el proceso sin pausa de modernización. “Yo esperaba que esto se estabilice en algún punto, pero no, continúa”.

Quienes optan la virtualidad en vez de la presencialidad para ejecutar sus compras registraron un 66% de participación en el 2024. Un año después, la cifra alcanzó un 73%.

La preferencia por la virtualidad se evidencia en las cifras.