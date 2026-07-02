El mercado peruano de productos de aseo doméstico crecería 5.2% durante 2026 y alcanzaría un valor cercano a los US$1,063 millones, según un estudio de inteligencia comercial presentado por el Gremio de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La proyección se da luego de que el sector registrara una facturación de S/3,408 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 1% respecto al año anterior.

El estudio señala que la categoría de cuidado de ropa, principalmente detergentes, fue la de mayor peso en el mercado al concentrar el 67% de las ventas y crecer 3% frente a 2024. En contraste, la categoría de lavado de vajillas representó el 11% del mercado, aunque retrocedió 2% en el mismo periodo.

El mercado peruano de productos de aseo doméstico crecería 5.2% durante 2026 y alcanzaría un valor cercano a los US$1.063 millones, según estudio. Foto: Pexels

Asimismo, el informe destaca que la industria nacional abastece el 80% del mercado de productos de aseo doméstico, mientras que las importaciones representan el 20% restante.

En cuanto a los canales de comercialización, el canal tradicional continúa liderando las ventas con el 75% de participación. Sin embargo, el canal moderno mostró un mayor dinamismo durante 2025, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y los marketplaces, que avanzaron 8%, así como por los formatos de descuento, que crecieron 6%.

De acuerdo con las proyecciones de Copecoh, en un escenario optimista el mercado podría expandirse 6.3% este año y alcanzar los US$1,074 millones, mientras que en un escenario conservador crecería 3.5%, hasta US$1,046 millones.

Mercado de papel absorbente

El estudio también analizó el mercado peruano de papel absorbente, que facturó S/2,300 millones durante 2025.

Este segmento comercializó alrededor de 1,200 millones de rollos en el año y se caracteriza por una fuerte producción local, ya que el 99% de los productos son de origen nacional y solo el 1% corresponde a productos importados. Además, tres empresas concentran el 94% de la participación del mercado.

Respecto a los canales de venta, el comercio tradicional mantiene el liderazgo con el 70% de las ventas, mientras que el canal moderno concentra el 30% restante.