Xavier Marcet se declara “anti reuniones, antiburocracia, antisimulaciones” y considera que una organización funciona mejor cuando sus problemas se entienden con claridad, en lugar de multiplicar mecanismos para gestionarlos. Foto: Universidad de Lima.
Xavier Marcet se declara “anti reuniones, antiburocracia, antisimulaciones” y considera que una organización funciona mejor cuando sus problemas se entienden con claridad, en lugar de multiplicar mecanismos para gestionarlos. Foto: Universidad de Lima.
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Xavier Marcet es uno de los referentes contemporáneos del management humanista. Solo este año ha dado más de 120 conferencias entre Europa y Latinoamérica y ha acompañado la creación de al menos ocho empresas, incluidas startups. Pero su experiencia como empresario lo ha llevado a cuestionar y reflexionar sobre una de las ideas más instaladas sobre el éxito empresarial: ¿las compañías deben pasar de cero a US$100 millones en apenas un par de años?

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