Fitia, startup peruana especializada en nutrición e inteligencia artificial, acelera su crecimiento en Estados Unidos tras superar los 10 millones de usuarios a nivel global. La compañía tiene presencia en Latinoamérica y España, mercados donde ha logrado posicionarse frente a competidores internacionales del segmento.

La startup opera actualmente en 15 países de habla hispana y tiene entre sus principales mercados a México, España, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Según datos de Sensor Tower citados por la empresa, la plataforma registró mayores descargas e ingresos que aplicaciones como MyFitnessPal, Lose It, Cronometer y MacroFactor en determinados mercados de Latinoamérica y España.

La expansión internacional de Fitia tomó impulso luego de que la startup fuera aceptada en 2021 por Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más reconocidas de Silicon Valley. Con ese paso, la empresa obtuvo financiamiento de inversionistas estadounidenses, reportó JPost.

Fitia comenzó en 2019 como una aplicación orientada al cálculo de calorías y la planificación de la alimentación para lograr objetivos específicos, como la pérdida de grasa o el aumento de masa muscular. Con el tiempo, la plataforma incorporó herramientas basadas en inteligencia artificial para el registro de alimentos y seguimiento nutricional.

Actualmente, los usuarios pueden registrar alimentos mediante fotografías, voz, texto, escaneo de códigos de barras o búsquedas manuales. Además, la aplicación dispone de funciones de planificación alimentaria, asistente nutricional impulsado por inteligencia artificial y otras.

La plataforma Fitia utiliza inteligencia artificial para el seguimiento nutricional y la planificación de comidas. (Foto referencial).

Apuesta por el mercado estadounidense

Fitia inició en 2024 su expansión hacia Estados Unidos y otros mercados de habla inglesa, una etapa que considera estratégica debido al tamaño de la industria de aplicaciones de salud, bienestar y suscripciones digitales.

Para impulsar su crecimiento, la compañía ha apostado por campañas en redes sociales y colaboraciones con creadores de contenido, replicando parte de la estrategia que utilizó durante su expansión en Latinoamérica. Asimismo, ha incorporado nuevas funciones orientadas a fortalecer la interacción entre usuarios y mejorar los niveles de retención dentro de la plataforma.

Piero Linares, cofundador de Fitia, destacó que la personalización continúa siendo uno de los pilares del producto. “Creemos que las preferencias alimentarias son esenciales para que un plan de alimentación sea sostenible”, señaló.

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Estados Unidos representa uno de los mercados más grandes y competitivos para las aplicaciones de nutrición y bienestar digital. La expansión en ese país marcará la siguiente etapa para la startup peruana, que busca ampliar su presencia fuera de los mercados de habla hispana.