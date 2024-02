En IA, las nuevas oportunidades se centran en una aplicación más intensiva en operaciones empresariales, así como el desarrollo de modelos más complejos para actividades fundamentales.

•Transformación en la construcción y venta de software empresarial: la IA puede cambiar la forma que se construye y vende software empresarial. En vez de crear un solo software que trate de funcionar para todas las empresas, se puede utilizar la IA para dar un software básico que va desarrollando nuevas soluciones personalizadas adaptadas a la realidad de cada empresa. Precisamente, cada empresa podría tener su propio software para la planificación de recursos empresariales (ERP) o para la gestión de relaciones con los clientes (CRM) personalizada que se actualiza continuamente a medida que la empresa misma cambia.

•Automatización de procesos empresariales con modelos de lenguaje de gran escala (LLM): los LLM permiten automatizar categorías completas de procesos manuales, como revisiones de calidad en chats de servicio al cliente, decodificación de códigos médicos y monitoreo de transacciones. Los LLM resultan especialmente útiles cuando hay ambigüedad lingüística o se requiere una evaluación subjetiva, como suele suceder, en especial, en procesos de back office empresarial.

•Simulaciones complejas con machine learning: se busca utilizar IA para ejecutar simulaciones completas de la física del mundo, desde la predicción del clima y el diseño de cohetes y aviones hasta el descubrimiento de medicamentos. Los modelos de IA son herramientas versátiles que pueden llevar a cabo estas simulaciones de forma más eficiente sin requerir conocimientos explícitos en física.

•Desarrollo de IA explicativas: con la expansión del uso de herramientas de IA, también van a ser necesarias herramientas que ayuden a entender los procesos y resultados de los modelos.

Cambio climático:

El cambio climático es cada vez más real y se necesitan soluciones que aceleren el uso de mejores prácticas para reducir nuestra huella ambiental. Por ello, las oportunidades para nuevas startups están en crear soluciones que demuestren un impacto tangible en este objetivo.

•Descarbonización de la sociedad: soluciones enfocadas en la electrificación de todo tipo de vehículos y edificaciones, así como la transformación de la generación, transmisión, consumo, almacenamiento y gestión de la energía.

•Nuevas soluciones científicas: se requiere innovación científica en captura y remoción de carbono, electrocombustibles, biocombustibles, energía nuclear y reducción de emisiones en sectores difíciles de electrificar.

•Adaptación climática: mejoras en modelos de riesgo, monitoreo y soluciones específicas para industrias vulnerables, además de soluciones que incrementen nuestra resiliencia ante desastres naturales.

•Green Fintech: creación de modelos financieros específicos para proyectos ecológicos y mejora de software para medición, información y verificación de eliminación de carbono.

Salud:

La demanda por servicios de salud solo aumentará en los próximos años, mientras que la calidad de servicio sigue sin tener grandes mejoras. Por ello, surgen oportunidades para soluciones que incrementen el acceso, reduzcan los costos e incrementen su efectividad.

•Autogestión de servicios médicos: desarrollo de soluciones como alternativa a las clínicas, permitiendo a los médicos dirigir prácticas pequeñas de manera eficiente y rentable.

•Automatización con inteligencia artificial: Aplicación de IA para eliminar trabajos humanos repetitivos, especialmente en intermediarios de salud donde no está el valor del servicio de salud.

•Tecnologías de resonancia magnética: soluciones para incrementar la capacidad de detección y reducir costos en las tecnologías de resonancia magnética para detectar enfermedades de manera temprana, como el cáncer.

•Modelos fundamentales para sistemas biológicos: acelerar la investigación y desarrollo de tratamientos médicos mediante modelos basados en datos biológicos.

Crear una startup no es cosa sencilla. Por ello es crucial elegir desarrollarlas en sectores con un potencial significativo, como los mencionados en esta lista. En Perú se cuentan con las capacidades para aprovechar estas oportunidades, pero debemos enfocarnos en los segmentos donde no existan límites para su crecimiento. De esta manera estaremos impactando, no solo el mercado local, sino también el internacional. ¡Manos a la obra!

SOBRE EL AUTOR José Deustua