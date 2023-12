De acuerdo con el reporte de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) , en los últimos tres años se invirtieron US$ 257 millones en startups peruanas.

Al respecto, José García Herz, presidente de Pecap , señaló en su momento a Gestión que la mayoría de las startups en 2023 tiene inversiones menores a un US$ 1 millon y ninguna supera los US$ 5 millones.

Sin embargo, espera que a l cierre de este año o inicios de 2024 se supere el registro del 2022 (US$ 87 millones), impulsado por la toma de deuda o préstamos.

Ante dicho panorama promisorio de las startups peruanas y otras que aterrizaron a nuestro país, Gestión conversó con ocho startups para conocer sus planes de crecimiento para el 2024, que les permita escalar y dejar de ser “emergente” y apuntar a convertirse en unicornio (empresa con un valor de US$ 1,000 millón).

Cleanlight (CleanTech)

Jordan Butler, CEO y fundador de Cleanlight

Jordan Butler y Camila Svec, fundadores de Cleanlight.

La startup chilena, que brinda soluciones solares móviles para el sector industrial, contó a Gestión su expansión a mayor escala en América Latina, destinando US$ 1 millón en inversiones en Perú.

Dicha inversión será destinada para fortalecer las múltiples áreas del negocio, incluyendo la creación de oficinas locales, capacidades de fabricación, desarrollo de la fuerza laboral e infraestructura logística.

Actualmente, la startup cuenta con 93% de la cuota de mercado en su país de origen, sin embargo, ven al mercado peruano como foco de su expansión. “Perú ofrece una gran cantidad de oportunidades, impulsadas en gran medida por su dinámica industria minera y otros sectores empresariales” , dijo Jordan Butler, CEO y fundador de la empresa.

Asimismo, estimó que duplicarán sus ventas en nuestro país para 2024 , debido a la demanda de soluciones de energía solar y crecimiento en el sector minero.

Clave. Cleanlight logró cerrar un acuerdo de l evantamiento de capital por un total de US$ 3.2 millones con el inversionista institucional canadiense RE Royalties, uno de los principales en energías renovables del mundo.

Beeok (GreenTech)

Cristián Bustos, co-funder y CEO de Beeok

Cristián Bustos, co-funder y CEO de Beeok

Beeok llegó a Perú en 2020 para acelerar la transición de las empresas peruanas hacia la sostenibilidad y cumplimiento normativo y, ahora, busca triplicar el número de clientes pertenecientes a la industria minera , textil , alimentos , petróleo , gas entre otros. “ Tenemos 20 clientes en Perú y queremos triplicar dicho número en los próximos 18 meses ”, dijo Cristián Bustos, co-funder y CEO de Beeok a Gestión.

Actualmente, la startup chilena opera en Chile, Perú, Colombia y México y tiene cerca de 200 clientes . “El mercado peruano representa un 15% de nuestro negocio, Chile un 60% y los otros dos países un 25%.” , calculó Bustos.

Innovación. Bustos contó a este medio que acaban de lanzar una plataforma para la gestión de huella de plástico en cooperación con sus distribuidores en México y otros en Alemania. “Esperamos tener disponible la plataforma para Perú y Chile para el 2024″.

El CEO de Beeok contó que la empresa se encuentra en una ronda de inversión abierta por US$ 1 millón y espera cerrarlo en los próximos meses. “Dicha inversión servirá para nuestra expansión hacia Estados Unidos en 2025 y 2026 ″, dijo Bustos.

Respecto a sus ingresos, Bustos contó que están cerca de alcanzar US$ 1 millón de ingresos anual recurrente y “que corresponde a 2.4 veces de crecimiento respecto al período anterior (2022) y el próximo año nuestra expectativa es alcanzar los US$ 3 millones “, dijo el CEO de Beeok.

Clave. Existen más de 40,000 empresas que requieren servicios de cumplimiento normativo y de cuidado del medio ambiente. Beeok tiene clientes como Volvo , Summa Gold , Nordex, entre otros.

Digiflow (RegTech)

Renzo León Velarde, CEO de Digiflow

Renzo León Velarde, gerente general de Digiflow

La startup peruana de facturación electrónica cuenta con más de 2,000 clientes en diversos sectores, principalmente de minería . “Casi todas las mineras del país gestionan su facturación electrónicas a través de Diigiflow ”, dijo Renzo León Velarde, CEO de Digiflow a Gestión.

En noviembre la empresa de cumplimiento normativo fue adquirida por el fondo de inversión global Accel-KKR y pasó a ser parte de Estela . “A partir del 2024, el catálogo de Estela va estar a disposición de Digiflow , lo que nos permitirá entrar al mercado de identidad digital u onboarding digital y masificar la propuesta de firma electrónica ” , explicó León Velarde.

El CEO de Digiflow contó a Gestión que desde el 2018 la facturación de la empresas ha sido ligeramente superior a US$ 1 millón y al cierre de 2023, “nos acercamos a los 3 millones, en 2024 deberíamos superar esa meta”.

“Esperamos a crecer a doble dígito, aún no tenemos montos exactos, pero si va haber un crecimiento en el catálogo de servicios para nuestros clientes”, dijo Renzo León Velarde.

Clave. El 40% de sus clientes (empresas grandes) representan el 90% de su facturación, el resto son pymes.

EdiPro (Proptech)

José Miguel Oyarzo, CEO de EdiPro

José Miguel Oyarzo y Francisco Fullenkamp, fundadores de EdiPro.

La startup chilena, que digitaliza la gestión de edificios y condominios en Perú , quiere ampliar de 100 a 600 clientes activos. “Perú es un mercado atractivo por el crecimiento del número y tamaño de sus edificios”, dijo José Miguel Oyarzo, CEO de EdiPro a Gestión.

“Nuestros clientes son algunos de Miraflores y otros están ubicados en Lima Moderna ”, detalló.

Asimismo, contó que todos sus clientes están en Lima, pero ve una oportunidad en otras regiones como Arequipa y otras zonas para expandir su cartera. De hecho, planea abrir una nueva ronda de inversión de más de US$ 1 millón de cara a la expansión de la empresa hacia Colombia para fines de 2024. “Perú es nuestro hub para la expansión en la comunidad andina en genera l”, aseguró Oyarzo.

“Nuestra facturación total en Perú y Chile al cierre de 2023 sería de US$ 1 millón. Perú representa el 5% de nuestra facturación” , agregó.

En Chile, EdiPro tiene como clientes a 1,200 edificios. Para el 2025, “los clientes en Perú deberían equiparar al de Chile, debido a que el sector inmobiliario se ha desacelerado en dicho país”, afirmó.

Servicios. Oyarzo contó que esperan incluir algunos servicios complementarios que tiene en Chile para el mercado peruano, como es el servicio legal a las comunidades y conciliaciones bancarias. “Si multiplicamos por seis los edificios activos, estoy seguro que tendremos esos servicios para el Perú a mediados de 2024 ″, aseguró.

Proyecciones. El CEO de EdiPro estimó multiplicar por 10 su facturación en Perú para el 2024.

Clave. EdiPro inició operaciones en Perú en 2023. Actualmente tiene clientes activos en Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia.

Global66 (FinTech)

Thomas Bercovich, CEO de Global66

Thomas Bercovich, CEO de Global66

La startup chilena especializada en remesas y transferencias internacionales contó a Gestión que quiere duplicar el número de transacciones de su plataforma en nuestro país.

“En Perú tenemos más de 100,000 usuarios registrados. Al cierre de este año, nuestros clientes han realizado más de US$ 70 millones en transacciones, esperamos duplicar dicha cifra en 2024, es decir , realizar al menos US$ 150 millones en transacciones ”, explicó Thomas Bercovich, CEO de Global66 a Gestión.

Perú representa 15% de los ingresos de Global66, mientras que C hile representa la mayor parte de sus ingresos, aproximadamente el 40%. “El ticket promedio de las transacciones en Perú es alrededor de US$ 600″ , contó Bercovich.

El neobanco global ve oportunidades de crecimiento en Perú por la poca oferta de servicios financieros y, que a su vez, es cara. Respecto a la expansión hacia otros mercados, el CEO de Global66 contó que no lo tienen planificado en el corto plazo, más bien, estarán enfocados en mejorar la experiencia de su servicio en los países que opera.

Inversiones. Bercovich explicó que la startup aún tiene caja por lo que no ven necesario por ahora levantar una ronda. Sin embargo, no lo descarta. “Es posible que lo hagamos el primer o segundo semestre del próximo año”, aseguró.

En esa línea, añadió que Global66 está cerca de conseguir su rentabilidad, “ y es probable que en los próximos meses tengamos utilidades”.

“No podemos comentar sobre el patrimonio de la empresa , pero podemos hablar de 3 dígitos en millones de dólares” , agregó Bercovich.

Clave. Globa66 tiene presencia en Perú, Chile, Colombia, Argentina, México, Ecuador y Estados Unidos. Además t iene más de 1 millón de personas registradas en su plataforma.

LicitaLAB (ManagTech)

Ramiro Heiva, CEO de LicitaLAB

Ramiro Heiva, CEO de LictiaLAB

La startup chilena, que inició operaciones en 2020, desarrolla soluciones para las empresas que son proveedoras del Estado Peruano. Su modelo es el SaaS (Software as a Service).

“Conectamos a nuestro cliente con toda la información que está generando los canales de compra públicas en Perú como es Seace y Perúcompras”, explicó Ramiro Heiva, CEO de LicitaLAB a Gestión.

En dicha plataforma se visualizan muchas modalidades de compra, cuenta Heiva. “Hay licitaciones por valor de S/ 1 millón como son las obras de construcción, mientras que hay compras que pueden llegar a los S/100 y pueden ser artículos de escritorio”.

Actualmente la empresa tiene 80 clientes activos en Perú y en total 500 sumando a Chile. Es decir, Perú representa el 10% de su ingresos y Chile el 90%. “ Para el 2024 queremos llegar a los 300 clientes activos en Perú y en Chile queremos llegar a 1,000″ , proyectó Heiva.

“Este año vamos a cerrar ventas de nuestra plataforma en US$ 360,000. Esperamos crecer 2,5 veces en 2024″ , agregó.

Respecto a sus planes de expansión, El Ceo de LicitaLAB está planeando abrir operaciones en Colombia para el próximo año . Su entrada a dicho mercado será posible al cierre de una ronda de inversión valorizada en US$ 300,000 realizada en octubre. “La idea es que en el último trimestre de 2024 y el primero del 2025 realicemos una ronda semilla , allí la inversión es de US$ 1 millón ”, adelantó Heiva.

Además, detalló que están preparando la aplicación de Inteligencia Artificial en su software . “ Nuestro objetivo es dar mejor insight a nuestros usuarios de la manera más automatizada posible” , dijo Heiva.

Netzun (EdTech)

Miguel Romero, co-funder de Netzun

Miguel Romero y Juan Carlos Solidoro, fundadores de Netzun

La startup peruana especializada en educación virtual ha venido crecido exponencialmente dentro la línea de negocio B2B (servicio a empresas).

“Desde 2021,hemos venido creciendo a doble dígito año tras año y a la fecha tenemos operaciones en Perú, Colombia y Bolivia”, contó Miguel Romero, co-funder de Netzun a Gestión.

Asimismo, agregó que tienen más de 300 clientes, desde startups hasta empresas como Alicorp , Cosapi, Cineplanet , entre otros. “ Nuestra metas es alcanzar las 600 empresas para el próximo año” , dijo Romero.

Casi el 35% de la facturación de Netzun proviene del B2B y el resto B2C . Sin embargo, Romero aseguró que “al ritmo que viene creciendo el B2B, el próximo año será cerca del 40% o 45%, incluso estimó que en tres años será 70%”.

En relación a sus ingresos , el servicio a empresas representa el 70% en Perú y el resto entre Bolivia y Colombia. Mientras que el servicio a personas representa 60% en Perú y 40% el extranjero . “ Lo que nos hizo crecer es la experiencia de gamificación y entretenimiento en nuestra plataforma educativa”, dijo Romero.

En febrero Netzun lanzó un app similar a TikTok con componente educativo . “ De febrero a la fecha se los descargaron más de 500,000 personas ”, contó Romero.

“Vamos a seguir con la estrategia de incorporar nuestros cursos online con lideres de opinión o personas influyentes que tiene una comunidad que los sigue. También con las ventas corporativas y seguir innovando con nuevos elementos de gamificación en B2C y B2B para el próximo año ”, agregó.

Respecto a las inversiones, Romero contó que en 2024 cerrarán una ronda de inversión Serie A “que nos serviría para la expansión regional, aún el monto no se ha definido, pero dicha serie es superior a los US$ 3 millones”.

“ Nuestra meta es crecer nuestra facturación a doble digito el próximo año, impulsado por el B2B ”, agregó.

Asimismo, adelantó que su meta es abrir oficinas en México, ya que dicho mercado es atractivo para Netzun . “Estamos en conversaciones con universidades del extranjero para que puedan distribuir nuestros contenidos” , dijo Romero.

Rankmi (RHTech)

Enrique Besa, CEO de Rankmi

Enrique Besa y Felipe Cuadra, fundadores de Rankmi.

La startup que integra los procesos de gestión de personas aterrizó en 2017 y tiene una cartera de clientes integrada por 65 empresas locales , como BCP , AJE, Rimac, entre otros.

En agosto, Enrique Besa, CEO de Rankmi , anunció que su expectativa en Perú es cuadruplicar sus ventas y desplegar las soluciones en gestión de capital humano integral que tienen en Chile y México, a través de su concepto All In One.

Respecto a sus inversiones, Manuela Iglesias, Head of People Analytics & AI de Rankmi, contó en su momento a este medio que recibieron US$ 48 millones gracias una ronda de inversión Serie A con Softbank y la fusión con Osmos. “ Estos fondos nos permite crecer para cerrar un año exitoso por la incorporación de nuevos clientes y llegar a otros en 2024 ″, adelantó Iglesias.

Hace poco la startup lanzó al mercado su última innovación de la mano de Genius , una herramienta de IA que potencia la gestión de recursos humanos . Iglesias adelantó que en los próximos meses lanzarán otras seis herramientas muy potentes. “ Nuestra meta es que la IA sea parte del día a día de nuestros clientes ”, aseveró.

Clave. Rankmi cuenta con 240,000 usuarios peruanos (20% del total). La meta de la empresa es duplicar dichas cifras en los próximos meses. Además, tiene casi dos millones de usuarios en 10 países.

