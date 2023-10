Manuela Iglesias, Head of People Analytics & AI de Rankmi, comentó a Gestión que, a la fecha, cuentan con alrededor de 240,000 usuarios peruanos (20% del total). La meta es duplicar la cifra en los próximos 12 meses. La cartera de clientes está integrada por 65 organizaciones locales de los principales sectores, aunque el rubro de banca y servicios tiene mayor posibilidad de crecimiento por adoptar con mayor rapidez las tendencias digitales de automatización y su interés en la mejora del capital humano.

Pese a ello, Iglesias afirmó que la demanda es versátil, debido a que todas las empresas requieren explotar su capital humano. “El mercado peruano de gestión humana se caracteriza por operar de manera ágil, similar a nuestros objetivos en Rankmi, lo cual nos ha permitido crecer rápidamente. Asimismo, tiene la particularidad de tener empresas en distintos tiempos de desarrollo, algunas que aún se encuentran en un proceso inicial de digitalizar procesos, donde operan sobre Excel o incluso papel, y otras más desarrolladas (grandes) que se han convertido en aliados estratégicos para integrar nuevos desarrollos”, destacó Iglesias.

Crecimiento en Perú

En un comunicado oficial en agosto de este año, Enrique Besa, CEO y cofundador de la compañía, anunció que su expectativa en Perú es cuadruplicar las ventas y desplegar las soluciones en gestión de capital humano integral que tienen en Chile y México, a través de su concepto All In One.

Este anuncio fue corroborado por Iglesias, quien aseguró que luego de cerrar una ronda de inversión Serie A con Softbank, y la fusión con Osmos (las cuales sumaron un monto de US$ 48 millones), la mirada de crecimiento está puesta en Perú y México. “Estos fondos nos permiten crecer para cerrar un año exitoso por la incorporación de nuevos clientes y llegar a otros en 2024”, dijo la ejecutiva.

En relación a sus inversiones, aseguró que anualmente se destina el 25% en innovación relacionada al desarrollo de soluciones en inteligencia artificial, que la compañía considera clave para la expansión en América Latina. “Es un factor que nos está diferenciando de cualquier competidor”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Krealo anuncia 10 startups que recibirán financiación para programa de aceleración

Solución basada en Inteligencia Artificial

Este mes, Rankmi lanzará al mercado su última innovación de Genius, un ecosistema de diversas soluciones basadas en inteligencia artificial que potencia la gestión de personas. A la fecha, alrededor de 50 clientes han sido ser parte de este proyecto.

“Esta herramienta se desarrolló sobre la base de tres pilares fundamentales. El primero es la integridad de los datos, cumpliendo con las políticas de seguridad y privacidad de la Unión Europea. El segundo fue ofrecer un entorno amigable e intuitivo, mientras que el tercero consiste en que cada solución genere valor al negocio de nuestros clientes”, indicó Iglesias.

En esa línea, añadió que contemplan futuras actualizaciones. “En los próximos meses serán lanzadas otras seis herramientas muy potentes. Creemos que esta es la verdadera revolución de la estrategia de personas en las empresas y nuestra meta es que la inteligencia artificial sea parte del día a día de nuestros clientes”, remarcó.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.