Juan Vidaurrázaga Zimmerman, gerente general de Chocolates La Ibérica y figura central en la historia de la compañía, falleció a los 93 años. La empresa comunicó este martes su deceso y resaltó su papel en el desarrollo y consolidación del negocio familiar a lo largo de más de seis décadas.

Hijo mayor del fundador de la firma, Juan Vidaurrázaga Menchaca, fue una figura clave en la historia de la empresa y en el desarrollo del negocio familiar.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, La Ibérica destacó que Vidaurrázaga Zimmerman dejó una “huella profunda” en la organización, marcada por su compromiso, liderazgo y valores personales. “Su legado de honestidad, integridad, austeridad y amor permanecerá vivo en cada detalle, guiando el futuro de nuestra organización”, señaló el pronunciamiento institucional.

Juan Vidaurrázaga Zimmerman, hijo del fundador de La Ibérica, lideró la empresa por más de seis décadas. (Foto: El Comercio)

Un legado que marcó a la empresa

Durante su trayectoria, estuvo al frente del negocio familiar por más de 60 años, periodo en el que consolidó su crecimiento sostenido y su posicionamiento en el mercado. La empresa arequipeña subrayó que su gestión no solo tuvo impacto en los resultados del negocio, sino también en la cultura interna de la organización.

En esa línea, el comunicado de La Ibérica lo describió como “un profesional apasionado, hombre de familia y alguien que dejó huella en todos quienes lo conocieron”, resaltando su cercanía y liderazgo dentro y fuera de la compañía.

Finalmente, Chocolates La Ibérica expresó sus condolencias y aseguró que su memoria seguirá presente como guía para las futuras generaciones. “Siempre lo recordaremos como guía, amigo y ejemplo. Que descanse en paz”, concluyó el mensaje.

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