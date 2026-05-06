La Ibérica es una marca con historia no solo para la Ciudad Blanca, para todo el país por la proyección internacional que tiene.
La Ibérica es una marca con historia no solo para la Ciudad Blanca, para todo el país por la proyección internacional que tiene.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Juan Vidaurrázaga Zimmerman, gerente general de y figura central en la historia de la compañía, falleció a los 93 años. La empresa comunicó este martes su deceso y resaltó su papel en el desarrollo y consolidación del negocio familiar a lo largo de más de seis décadas.

Hijo mayor del fundador de la firma, Juan Vidaurrázaga Menchaca, fue una figura clave en la historia de la empresa y en el desarrollo del negocio familiar.

LEA TAMBIÉN: La Ibérica va tras segmento de lujo limeño: este es el plan de la arequipeña

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, destacó que Vidaurrázaga Zimmerman dejó una “huella profunda” en la organización, marcada por su compromiso, liderazgo y valores personales. “Su legado de honestidad, integridad, austeridad y amor permanecerá vivo en cada detalle, guiando el futuro de nuestra organización”, señaló el pronunciamiento institucional.

Juan Vidaurrázaga Zimmerman, hijo del fundador de La Ibérica, lideró la empresa por más de seis décadas. (Foto: El Comercio)
Juan Vidaurrázaga Zimmerman, hijo del fundador de La Ibérica, lideró la empresa por más de seis décadas. (Foto: El Comercio)

Un legado que marcó a la empresa

Durante su trayectoria, estuvo al frente del negocio familiar por más de 60 años, periodo en el que consolidó su crecimiento sostenido y su posicionamiento en el mercado. La empresa arequipeña subrayó que su gestión no solo tuvo impacto en los resultados del negocio, sino también en la cultura interna de la organización.

En esa línea, el comunicado de lo describió como “un profesional apasionado, hombre de familia y alguien que dejó huella en todos quienes lo conocieron”, resaltando su cercanía y liderazgo dentro y fuera de la compañía.

Finalmente, expresó sus condolencias y aseguró que su memoria seguirá presente como guía para las futuras generaciones. “Siempre lo recordaremos como guía, amigo y ejemplo. Que descanse en paz”, concluyó el mensaje.

LEA TAMBIÉN: La Ibérica moderniza su producción de chocolates en Arequipa con nuevas inversiones

TE PUEDE INTERESAR

Consumer Truth: “La cultura, gastronomía y el emprendimiento local unen a los peruanos”
La Casa del Alfajor, su sabor llega a Canadá mientras activa su plan de franquicias
Más allá del alfajor: Havanna renueva su portafolio y acelera su expansión en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.