Una empresa del norte de California que comercializa artículos novedosos para adultos ha retirado dos productos de chocolate, luego de que se detectaran en ellos cantidades potencialmente “mortales” de componentes presentes en medicamentos recetados para tratar la disfunción eréctil, de acuerdo con un anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). ¿Qué señaló la agencia federal sobre el riesgo de consumirlos? Te lo mencionamos en esta nota.

FDA advierte: así son los chocolates retirados por contener sildenafil y tadalafilo sin indicarlo en la etiqueta (Foto referencial: Freepik)

EL RETIRO DE CHOCOLATES CON CANTIDADES “MORTALES” DE VIAGRA

La empresa Gear Isle retiró voluntariamente del mercado dos productos por contener sildenafil y tadalafilo, ingredientes farmacéuticos activos no declarados en el etiquetado. Ambos compuestos son principios activos farmacológicos utilizados en tratamientos para la disfunción eréctil.

Vale precisar que el sildenafilo es conocido con el nombre comercial de Viagra y el tadalafilo como Cialis. Los chocolates retirados son:

Sobre de chocolate afrodisíaco Gold Lion para la mejora del rendimiento masculino

UPC: 795847916279

795847916279 Lote Nro: sin número de lote

sin número de lote Caducidad: 06/2027

Los chocolates afrodisíacos ponen en riesgo la salud de sus consumidores varones (Foto FDA)

Ilum Sex Chocolate, un potenciador de la mejora sexual masculina

UPC: 1002448578911

1002448578911 Lote Nro: sin número de lote

sin número de lote Caducidad: 25/12/2027

Esta es la imagen de Ilum Sex Chocolate (Foto FDA)

EL RIESGO DE CONSUMIR ESOS CHOCOLATES

“El uso de productos con sildenafil y tadalafilo, ingredientes activos no declarados, puede representar un riesgo para los consumidores, ya que pueden interactuar con los nitratos presentes en algunos medicamentos recetados (como la nitroglicerina) y provocar una disminución significativa de la presión arterial que podría ser mortal”, se lee en el comunicado de FDA.

Añadió que la población masculina adulta, la más propensa a usar estos productos, que toma nitratos para afecciones cardíacas son los que corren mayor riesgo.

¿CÓMO SERÁN ALERTADOS LOS QUE YA COMPRARON UNO O AMBOS PRODUCTOS?

Gear Isle notificará a sus clientes mediante una carta y gestionará las devoluciones y reembolsos de todos los productos retirados del mercado.

Los consumidores que tengan preguntas sobre este retiro pueden comunicarse con el servicio al cliente de Gear Isle llamando al 888-387-4753 o enviando un correo electrónico a info@gearisle.com de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 (hora del Pacífico).

Si experimentan algún problema relacionado con el uso de este medicamento, deben consultar a su médico o profesional de la salud. Las reacciones adversas o los problemas de calidad experimentados con el uso de este producto pueden notificarse al programa MedWatch de la FDA, ya sea en línea, por correo postal o por fax.

Completa y envía el informe en línea: www.fda.gov/medwatch/report.htm

www.fda.gov/medwatch/report.htm Correo postal o fax: descarga el formulario en www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm o llama al 1-800-332-1088 para solicitar un formulario de notificación, complétalo y envíalo a la dirección que figura en el formulario preimpreso, o envíalo por fax al 1-800-FDA-0178.