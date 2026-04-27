Planear unas vacaciones familiares en la playa implica elegir un destino que combine diversión y seguridad. Según el portal FamilyVacationist, los mejores lugares no solo tienen playas bonitas, sino también actividades para niños y opciones para descansar fuera del sol y la arena.

En Estados Unidos hay muchos destinos costeros ideales para familias, con resorts adaptados, actividades al aire libre y experiencias pensadas para todas las edades. La clave está en encontrar un equilibrio entre entretenimiento, naturaleza y comodidad.

Los destinos destacan por su seguridad, actividades para niños y opciones de alojamiento cercanas al mar. (Foto referencial: Freepik)

A continuación, un resumen de los 11 destinos recomendados por FamilyVacationist que destacan por su seguridad para toda la familia y por ofrecer una amplia variedad de actividades dentro y fuera de la playa:

Sanibel Island, Florida: Isla tranquila a la que se llega en auto, famosa por sus conchas marinas. Ofrece actividades como ciclismo, kayak, pesca y observación de fauna en reservas naturales.

Isla tranquila a la que se llega en auto, famosa por sus conchas marinas. Ofrece actividades como ciclismo, kayak, pesca y observación de fauna en reservas naturales. Outer Banks, Carolina del Norte: Conjunto de islas con playas extensas y poco urbanizadas. Ideal para desconectarse, explorar dunas gigantes y practicar deportes acuáticos en aguas más calmadas.

Conjunto de islas con playas extensas y poco urbanizadas. Ideal para desconectarse, explorar dunas gigantes y practicar deportes acuáticos en aguas más calmadas. Maui, Hawái: Destino tropical con playas de aguas tranquilas perfectas para niños. Combina resorts, parques naturales, actividades culturales y opciones para compras y gastronomía.

Destino tropical con playas de aguas tranquilas perfectas para niños. Combina resorts, parques naturales, actividades culturales y opciones para compras y gastronomía. Cape Cod, Massachusetts: Zona clásica del noreste con pueblos costeros, playas familiares, minigolf, avistamiento de ballenas y una gran oferta gastronómica.

Zona clásica del noreste con pueblos costeros, playas familiares, minigolf, avistamiento de ballenas y una gran oferta gastronómica. Myrtle Beach, Carolina del Sur: Destino animado con paseo marítimo, parques de diversiones, espectáculos y también áreas más tranquilas para familias.

En el listado figuran lugares como Florida, Hawái y California, además de opciones menos conocidas. (Foto referencial: Freepik)

Grand Haven, Michigan: Ubicado en el lago Michigan, ofrece playas de agua dulce, ideales para nadar sin preocuparse por sal o fauna marina. También cuenta con paseos y espectáculos nocturnos.

Ubicado en el lago Michigan, ofrece playas de agua dulce, ideales para nadar sin preocuparse por sal o fauna marina. También cuenta con paseos y espectáculos nocturnos. Ogunquit, Maine: Playa amplia y familiar en una zona conocida por su costa rocosa. Destaca por sus paisajes, senderos junto al mar y ambiente tranquilo.

Playa amplia y familiar en una zona conocida por su costa rocosa. Destaca por sus paisajes, senderos junto al mar y ambiente tranquilo. Cannon Beach, Oregon: Perfecto para amantes de la naturaleza, con formaciones rocosas icónicas, fauna marina y pozas de marea para explorar con niños.

Perfecto para amantes de la naturaleza, con formaciones rocosas icónicas, fauna marina y pozas de marea para explorar con niños. San Diego, California: Combina excelentes playas con atracciones como zoológicos, parques temáticos y múltiples actividades acuáticas.

Combina excelentes playas con atracciones como zoológicos, parques temáticos y múltiples actividades acuáticas. Gulfport, Mississippi: Mezcla playas de arena blanca con actividades como parques acuáticos, excursiones y deportes en el agua.

Mezcla playas de arena blanca con actividades como parques acuáticos, excursiones y deportes en el agua. Virginia Beach, Virginia: Ofrece playas con vigilancia, un largo paseo marítimo con entretenimiento y opciones más tranquilas como kayak en zonas naturales cercanas.

Cada uno de estos destinos ofrece algo distinto, pero todos tienen en común que están pensados para que toda la familia disfrute, tanto dentro como fuera del agua.