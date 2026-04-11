La Fiscalía busca determinar si hubo direccionamiento en contrataciones tras reuniones en Palacio de Gobierno. Foto: Andina/ Referencial.
La Fiscalía busca determinar si hubo direccionamiento en contrataciones tras reuniones en Palacio de Gobierno. Foto: Andina/ Referencial.
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Giancarlos Torres
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El reciente megaoperativo del Ministerio Público, que incluyó el allanamiento de 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco, ha puesto bajo la lupa una presunta red de contrataciones irregulares en entidades del Estado durante el gobierno de José Jerí. La Fiscalía busca incautar documentos vinculados a órdenes de servicio otorgadas a personas que habrían visitado Palacio de Gobierno, específicamente en noviembre de 2025, en medio de sospechas de direccionamiento en favor de particulares.

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