La Fiscalía realiza esta mañana allanamientos vinculados al caso de las jóvenes contratadas tras visitar a José Jerí, como parte de las diligencias por presuntas irregularidades en estas contrataciones y tráfico de influencias.

Entre las viviendas allannadas están las de Fiorella Melgarejo Sánchez, abogada que se reunió tres veces con Jerí; y la de Lady Guadalupe Vela Ramírez, una ingeniera ambiental y asesora que trabajó en el Ministerio del Ambiente.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Guadalupe Vela se reunió con el presidente José Jerí en el Despacho Presidencial, incluyendo una visita nocturna el 1 de noviembre de 2025, día feriado, que duró casi cinco horas.

Tras esas visitas a Palacio, se conoció que obtuvo órdenes de servicio y contrataciones en entidades públicas, lo que generó sospechas de posibles favorecimientos vinculados a su cercanía con Jerí.