Una empresa vinculada con otra que opera en el edificio del empresario chino Zhihua Yang, ubicado en la avenida San Luis en el distrito limeño de San Borja, ganó un contrato en Palacio de Gobierno, reveló Cuarto Poder.

Como se recuerda en dicho edificio también se encuentra el chifa donde el presidente José Jerí se reunió con Yang.

Se trata de la empresa Nuctech Perú SAC, la cual se dedica a la distribución de productos y soluciones de inspección de seguridad. Esta compañía estaba registrada como proveedora del Estado desde el año 2023, pero pasó dos años sin conseguir contratos.

Sin embargo, durante el gobierno de Jerí, logra por primera vez prestar un servicio público, mediante una orden de servicio, en el despacho presidencial, según reveló el docminical.

El ciudadano chino Shui Qin, socio fundador de Nuctech en el país, realizó tres visitas a Palacio de Gobierno los días 19 y 20 de diciembre de 2025, fechas cercanas a la emisión del contrato estatal, detalló el reportaje.

El servicio contratado a esta empresa es el de mantenimiento preventivo de máquinas de inspección por rayos X y detectores de metales, sirven como filtro de lo que entra y sale de Palacio de Gobierno. El monto de la orden asciende a 35 mil 577 soles.

¿Cómo se relaciona con el edificio vinculado a Zhihua Yang?

Según el reportaje, la empresa Nuctech Perú SAC, ha sido respaldada y representada por la empresa peruana Cayman SAC, cuyas oficinasde de esta última, se encuentran en el sexto piso del mismo edificio vinculado al empresario chino Zhihua Yang y donde también se encuentra el chifa donde se reunió con el presidente José Jerí, añadió Cuarto Poder .

Un documento presentado como “otorgamiento de poder” muestra que Nuctech Perú concede a Cayman SAC la representación exclusiva para la comercialización, servicios, mantenimiento, soporte y asistencia técnica de su marca en el país.

El dominical intentó comunicarse con representantes de ambas empresas, pero, hasta el cierre de esta nota no obtuvieron respuesta.