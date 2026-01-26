Empresa vinculada a edificio donde Jerí se reunió con empresario chino ganó contrato en Palacio de Gobierno. Foto: Andina
Empresa vinculada a edificio donde Jerí se reunió con empresario chino ganó contrato en Palacio de Gobierno.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

empresario chino Zhihua Yang, ganó un contrato en Palacio de Gobierno, reveló Cuarto Poder.

Como se recuerda se reunió con Yang.

Se trata de la empresa Nuctech Perú SAC, la cual se dedica a la distribución de productos y soluciones de inspección de seguridad.

Sin embargo, durante el gobierno de Jerí, logra por primera vez prestar un servicio público, mediante una orden de servicio, en el despacho presidencial, según reveló el docminical.

LEA TAMBIÉN: Reuniones de Jerí con empresarios chinos, ¿podrían tensar la relación con Estados Unidos?

El ciudadano chino Shui Qin, socio fundador de Nuctech en el país, realizó tres visitas a Palacio de Gobierno los días 19 y 20 de diciembre de 2025, fechas cercanas a la emisión del contrato estatal, detalló el reportaje.

sirven como filtro de lo que entra y sale de Palacio de Gobierno. El monto de la orden asciende a 35 mil 577 soles.

LEA TAMBIÉN: ¿Una nueva vacancia debilitaría la bolsa o el tipo de cambio?: Los escenarios

¿Cómo se relaciona con el edificio vinculado a Zhihua Yang?

Según el reportaje, la empresa Nuctech Perú SAC, ha sido respaldada y representada por la empresa peruana Cayman SAC, cuyas oficinasde de esta última, se encuentran en el sexto piso del mismo edificio vinculado

Un documento presentado como “otorgamiento de poder” muestra que Nuctech Perú concede a Cayman SAC la representación exclusiva para la comercialización, servicios, mantenimiento, soporte y asistencia técnica de su marca en el país.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué genera más inestabilidad: un presidente acusado o cerrar una etapa vergonzosa?

El dominical intentó comunicarse con representantes de ambas empresas, pero, hasta el cierre de esta nota no obtuvieron respuesta.

La empresa Nuctech Perú obtuvo su primer contrato estatal en el despacho presidencial para el mantenimiento de equipos de seguridad en Palacio de Gobierno.
La empresa Nuctech Perú obtuvo su primer contrato estatal en el despacho presidencial para el mantenimiento de equipos de seguridad en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

