Sin embargo, el proyecto está congelado en el Congreso desde el 30 de julio. Todo indica que los parlamentarios no tienen como prioridad su aprobación.

Esta vez el Poder Ejecutivo, mediante la PCM, ha insistido al Parlamento en revisar la propuesta con suma urgencia. El premier Gustavo Adrianzén le ha pedido a los congresistas celeridad.

“Solicito tenga a bien considerar la priorización del debate con carácter de urgente del citado proyecto, tal como lo establece el artículo 105° de la Constitución Política del Perú, para garantizar su oportuna discusión y aprobación en beneficio del país”, dijo el premier al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, mediante una carta.

Pero, ¿qué dice el Congreso de la República, particularmente la Comisión de Constitución?

Gestión conversó con los integrantes de este grupo de trabajo a fin de conocer, por bancada, si existe o no consenso para aprobar la creación de este nuevo ministerio, que tendría como finalidad optimizar la planificación, gestión y supervisión de la infraestructura pública en nuestro país.

Posturas

Víctor Cutipa (Juntos por el Perú): “En lo personal (estoy) en contra, pero lo estamos discutiendo en bancada para una posición colegiada”.

Ruth Luque (Bloque Democrático): “No estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Infraestructura. Me parece una decisión que busca concentrar más la decisión del Ejecutivo, cuando hoy deberíamos concretizar la descentralización en el desarrollo de obras. Las miles de obras paralizadas no se van a solucionar con un ministerio. Otra de las razones de mi posición contraria, es que el gobierno de Dina Boluarte se ha caracterizado de ser deshonesto, alejado de todos los marcos de idoneidad y transparencia, la eliminación o creación de un ministerio no puede estar en sus manos”.

Wilson Soto (Acción Popular): “Nosotros ya hemos aprobado la Ley 31841, que también el Poder Ejecutivo envió, la creación de ANIN. Eso era para solucionar todos los problemas. Entonces, ¿para qué creamos la ley, si nos van a mandar un proyecto de ley para crear un ministerio? Es un despropósito. Yo no voy a apoyar esa iniciativa. Nos han dicho que el ministerio demoraría un año y medio en crear, pero este gobierno está ya de salida. Sería mejor que lo haga el siguiente".

Alex Flores (Bancada Socialista): “Estoy en contra de ese proyecto de ley, porque un gobierno que está de salida no puede pretender crear un nuevo ministerio. Además de ello sabemos nosotros que tal y como están estructurados los ministerios son burocráticos, lentos y corruptos. Ahora quieren crear un ministerio centralizado en las grandes obras. Sería un espacio de mayor corrupción. Es una irresponsabilidad. La bancada lo ha debatido y vamos a votar en contra”.

Alejandro Muñante (Renovación Popular): “Estamos, en principio, en desacuerdo con el estrechamiento del aparato estatal. Por ende, si esto va a implicar mayor gasto para el Estado, no estamos de acuerdo. Si lo que se acuerda es absorber ministerios como Vivienda y Transportes, ahí si podríamos evaluar nuestra posición. Todo siempre está sujeto a evaluación”.

Gladys Echaíz (Honor y Democracia): “No me parece una propuesta bien pensada o analizada y menos que sea la solución a los actuales problemas de paralización, inejecución o mantenimiento de obras. La centralización no ha dado resultados positivos en todo aquello que se ha ensayado y en esta materia ya han habido experiencias como el ex Ministerio de Fomento y Obras Públicas que terminó desmembrándose porque es materialmente imposible que una sola entidad pueda atender de manera oportuna y eficiente todos los requerimientos de infraestructura existentes a nivel nacional. De otro lado, ¿el Estado va a asumir el mantenimiento de las obras que ejecute? O en todo caso, ¿esta sola creación atraería inversiones privadas que es lo que el país demanda? Me pregunto, ¿se ha pensado técnica o políticamente en esta creación? No soy experta en estos temas, pero a la luz de lo visto y vivido y además el sentido común, me hace formularme una serie de interrogantes cuyas respuesta no encuentro en el proyecto de ley presentado”.

Juan Carlos Lizarzaburu (App): “Para crear un Ministerio de Infraestructura deberíamos eliminar otros. Si va a ser así, bienvenido. Si va a ser un pantallazo, populista, no. Racionalicemos la cantidad de ministerios que tenemos y veamos la efectividad”.

José Balcázar (Perú Libre): “La propuesta representa un gasto innecesario y agrava el problema de la burocracia estatal. Falta de gestión del Ejecutivo, que no tiene control sobre la corrupción y que no debería centrarse en reorganizar el Estado”.

Heidy Juárez (Podemos Perú): “No hemos tomado una decisión como bancada, pero yo estoy en desacuerdo en crear un nuevo ministerio. Deberíamos simplificar en vez de duplicar funciones. Los proyectos pequeños, deben encargarse las autoridades locales y los proyectos grandes el Ministerio de Vivienda”.

José Wiliiams (Avanza País): “Esta iniciativa del Ejecutivo va requerir de una rigurosa evaluación desde diferentes campos. Si bien es cierto que disponer de una organización especializada en la construcción de grandes obras que impacten en el desarrollo y bienestar de la población es positivo. Seria también necesario asegurar el éxito de su eficiente funcionamiento. Sin embargo pienso que por asuntos de carácter técnico y político tendrá observaciones y dificultad para su aprobación.

Una razón, es la falta de confianza en el gobierno, lo que dificultará que sea apoyado en este emprendimiento; además es un gobierno que está de salida. La burocracia (líderes, profesionales y especialista) que dirigirían la gestión, deberán ser idóneos para tan importante fin; por el contrario hay indicios y la creencia de que serán incompetentes y nombrados a dedo por interés.

La creación de este ministerio conlleva:

- Definir correctamente las capacidades y competencias que tendrá; de que ministerios se tomarán estas. Algunos también pensarán que además se deberá eliminar ministerios o aprovechar para integrar sectores.

- El tiempo para crear un eficiente nuevo ministerio (organización, funciones, líderes, especialistas, etc) requiere de tiempo.

- La credibilidad y confianza de este gobierno, será argumento político de oposición.

- Se deberá prever la visión del gobierno que entra el 2026, podría hacer suya esta iniciativa, reorganizarla o dejarla tal cual la encontraría

- El proceso de transferencia, transformación, evaluación de capacidades y competencia toma su tiempo y será elemento de juicio para el análisis.

Para atenuar dificultades deberá el Ejecutivo informar a la población y al Parlamento, sin que ello asegure que tendrá éxito".

Arturo Alegría (Fuerza Popular): “Si la intención de la administración de Dina Boluarte es crear un súper ministerio, debe comprometerse a no poner al frente de este a ninguna persona ligada a los partidos políticos”.

Héctor Valer (Somos Perú): “Con esta gestión de la presidenta Boluarte, no hay consenso para este proyecto”.

En conclusión

No hay consenso, y el Congreso -por tanto- no aprobaría la creación de un nuevo ministerio.

No obstante, algunos parlamentarios han dejado abierta la posibilidad que, de reducir ministerios, podrían tener como alternativa dar el visto bueno al Ministerio de Infraestructura.

Gestión intentó comunicarse con los integrantes del Bloque Magisterial, pero no obtuvo respuesta.

¿Qué implica crear el Ministerio de Infraestructura?

“Toda la creación de un ministerio, parte de un concepto importante que es establecer una política pública mediante un ente rector, con tres características principales: condición, sujeto y variable. Aglutinar por aglutinar, no sería lo ideal”, señaló Edmundo Lizarzaburu, investigador y docente de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN.

Además, considera que hay una brecha importante que este ministerio podría ayudar.

“Nosotros sumamos el ANIN, Pronied, Provías, Fondepes y son más de 17 mil millones de presupuesto que un ministerio manejaría, ¿cuántos viceministerios tendrá? La propuesta no debería ser una sumatoria. Así podría ayudar", expresó.

SOBRE EL AUTOR Carlos Rosales Salas Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.