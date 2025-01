Para el 2024, por ejemplo, han tenido disponible S/ 28,980 millones para obras, pero ya con el Año Nuevo “pisándoles los talones”, parece que dejarán en stand by poco más de S/ 10,204.6 millones . ¿Quiénes están al final de la tabla a solo un día de culminar el 2024?

En los últimos cinco años, entre 2019 y 2023, lo que los gobiernos locales ejecutan al cierre de cada periodo es alrededor del 60% de su presupuesto institucional modificado (PIM) para proyectos. Para el 2024, no sería distinto: con data al 29 de diciembre, se ha devengado S/ 18,775.5 millones, un avance de 64.8%. Los porcentajes resultan una referencia, pero cada distrito o provincia tienen resultados que pueden sorprender positiva o negativamente.

Solo 148 municipalidades han registrado un avance que supera el 90% de sus recursos para obras . Se destacan tres municipios: Santiago de Surco (Lima), que es el único de todos que oficialmente ha invertido el 100% de sus recursos; le sigue Ilabaya (Tacna), Combapata (Cusco), que prácticamente ya están cerca también al 100%. Esto significa que solo 1 de cada 10 municipalidades ha saltado esta “valla” a poco de concluir el 2024.

En tanto, si se revisa en sentido contrario, hay al menos 44 municipalidades que han ejecutado solo hasta el 10% de su PIM para proyectos: San Bernardino (Cajamarca), Carhuacallanga (Junín), Balsas (Amazonas), Mangas (Áncash), Huancas (Amazonas), Cuispes (Amazonas), Manzanares (Junín), Paranday (La Libertad), San Luis (Cajamarca), Colca (Junín), Yarumayo (Huánuco), Yupán (Áncash), Pueblo Nuevo (La Libertad), Ingenio (Junín), Cayalti (Lambayeque), entre otras.

“Lo más común en la gestión de los gobiernos locales es la planificación. Se generan muchos proyectos nuevos, la cartera que manejan las municipalidades es enorme. Esto dificulta la gestión de las mismas obras”, comentó Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Proyectos bajo revisión

Para aterrizar aún más las cifras, es necesario hacer foco en algunos proyectos. Por ejemplo, Gestión tomó aleatoriamente seis proyectos que se les asignó para este año más de S/ 50 millones.

De estos, hay resultados positivos, como que de los S/ 61.4 millones para la construcción de un sistema de almacenamiento y regulación en el sector de La Quebrada Coltani para mejoramiento de áreas agrícolas, en Ilabaya (Tacna), se ejecutó el 100%.

También se avanzó con un 83.5% de los S/ 66.7 millones para el mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, en Pardo Miguel - Rioja (San Martín); con un 57.6% de los S/ 87.6 millones para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Tupac Amaru, en Comas (Lima); y con un 43.5% de los S/ 55 millones para la construcción de la carretera Ayo Andamayo, en Castilla (Arequipa).

Sin embargo, en un proyecto de más de S/ 50 millones en Oxapampa (Pasco), para la instalación de un sistema de evaluación de aguas pluviales de la zona urbana, no se ha ejecutado un solo sol. Y, en Yurimaguas (Loreto) se avanzó con el 17.5% de los S/ 67.7 millones para el mejoramiento y ampliación de un sistema de agua potable y alcantarillado.

Con una mirada general en todo los proyectos municipales, la situación parece menos alentadora aún. “Al 23 de diciembre, teníamos que a nivel nacional, el 23% de los proyectos que tenían presupuesto este año no habían gastado un sol (...) solo mirando a los gobiernos locales, de unos 54,000 proyectos con PIM, 12,500 no registran ejecución. Es decir, casi la quinta parte de los proyectos de las municipalidades no han gastado nada”, subrayó Cubas.

De hecho, de esos 12,500 proyectos revisados, la mitad no solo no registran 0% de avance, sino que tampoco hay ningún monto comprometido. “No han hecho ningún contrato ni han gastado”, reforzó.

El análisis de Lima

Si solo nos concentramos en Lima, específicamente en la provincia del mismo nombre, de los S/ 2,308.1 millones para obras este año, ya devengó el 76.8%. Pero, hay diferencias marcadas.

De las 43 municipalidades que la conforman, cinco superan una ejecución de más del 90%. Como se mencionó líneas atrás, encabeza Santiago de Surco, y le siguen Santa María del Mar, Miraflores, Lurín y Chorrillos.

Del otro lado, al menos seis tienen un avance en su ejecución por debajo del 50%: El Agustino, Cieneguilla, Pachacamac, San Luis, Pueblo Libre y Villa María del Triunfo.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), de los S/ 1,209.4 millones con los que cuenta para obras, ya invirtió el 82.7%. La MML tiene dos proyectos a los que se les asignó más de S/ 200 millones, respectivamente.

Uno, vinculado al mejoramiento del servicio de movilidad urbana en interconexión con la Estación Central del Metropolitano y la Estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima; y el otro sobre la ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. Universitaria y la Av. José Granda, en Comas, Los Olivos, y San Martín de Porres. En ambos casos ya ejecutó el 100%.

Las de más recursos

“Estamos en un año que ya no es de aprendizaje (para las autoridades locales). Por el contrario, estamos en un segundo año de alcaldes, con mayor experiencia. Es más, las autoridades ya tienen sus proyectos con los que entraron al gobierno”, apuntó Cubas.

Si se toma los 20 distritos del país con los mayores recursos, solo dos han ejecutado más del 90% de su presupuesto para proyectos: Ilabaya (Tacna) y Pichari (Cusco). Otras seis alcanzan un porcentaje entre 80% y 89%: Espinar (Cusco), Nuevo Chimbote (Áncash), Quimbiri (Cusco), MML, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (Tacna), y Megantoni (Cusco).

Del otro lado, hay tres que no alcanzaron ni la mitad de su PIM para obras: Vista Alegre (Ica), San Marcos (Áncash) e Ica (Ica) .

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.