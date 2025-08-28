JYP Entertainment, fundada en 1997 por Park Jin-youn, lanza su primera iniciativa latina en un contexto de creciente colaboración entre artistas latinos y estrellas del K-pop. (Foto: difusión).
JYP Entertainment, fundada en 1997 por Park Jin-youn, lanza su primera iniciativa latina en un contexto de creciente colaboración entre artistas latinos y estrellas del K-pop. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La conocida discográfica surcoreana JYP Entertainment viene dando señales de interés de participar en América Latina, incluida la posibilidad de realizar audiciones en Perú como parte de un programa para formar su primer grupo femenino latino de k-pop. Esta iniciativa se enmarca en su estrategia de expansión global y en el creciente vínculo entre el k-pop y el mercado hispanohablante. Así, la firma dio un paso en Perú que podría impulsar el desarrollo de esta iniciativa.

TE PUEDE INTERESAR

Fischer y Avebe, los gigantes industriales europeos que dan su primer paso en Perú
Supermercados Peruanos acelera registro de marcas propias en tres categorías
Galletas al estilo turco: BIFA explora su llegada al mercado peruano dominado por multinacionales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.