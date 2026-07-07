Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La caída de las tasas de natalidad en todo el mundo ha generado preocupación por su impacto económico, con pronósticos de un crecimiento más lento y una menor innovación. Sin embargo, un nuevo estudio concluye que podría ocurrir exactamente lo contrario.

TE PUEDE INTERESAR

Scotiabank eleva proyección para economía peruana, pese a El Niño
Se nos volvió a aparecer la virgen
Moody’s: resultado electoral apunta a continuidad en formulación de políticas económicas
El nuevo orden mundial basado en IA
Empleos en sector comercio se despuntan en Lima: así impactaría un nuevo Gobierno y El Niño

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.