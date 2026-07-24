España atraviesa una nueva temporada crítica por los incendios forestales durante el verano, con diferentes focos de fuego activos que han puesto en alerta a varias zonas del territorio. Mientras los equipos de emergencia continúan con las labores para contener las llamas, Google Maps dispone de una función que permite a los conductores identificar áreas afectadas, consultar información sobre la evolución de los siniestros y cambiar sus recorridos para reducir riesgos en carretera, especialmente en época de vacaciones. A continuación, te explicamos cómo funciona esta herramienta y cómo puede contribuir a realizar viajes más seguros.

Durante la temporada de verano, el incremento de los desplazamientos por vacaciones, los descuidos en áreas rurales y el riesgo de incendios provocados aumentan la preocupación por la seguridad en las carreteras. Ante esta situación, la tecnología se convierte en un aliado para quienes necesitan viajar y buscan evitar zonas comprometidas.

Una de las herramientas más útiles se encuentra en Google Maps, una función que permite consultar la ubicación de incendios forestales activos en España. Aunque esta opción lleva tiempo disponible, todavía muchos conductores desconocen que pueden utilizarla para planificar sus trayectos de manera más segura.

¿Cómo activar la alerta de incendios en Google Maps?

Conocer la ubicación de un incendio puede marcar la diferencia al momento de elegir una ruta alternativa. En un vehículo particular, cambiar el recorrido con anticipación ayuda a evitar carreteras afectadas, zonas con humo o áreas donde se desarrollan labores de emergencia.

Además, reducir el tránsito por caminos cercanos a los incendios facilita el trabajo de los equipos de rescate, bomberos y autoridades encargadas de controlar la emergencia.

Para consultar los incendios activos en Google Maps solo es necesario seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Google Maps en un dispositivo Android o iPhone. Pulsar el icono de capas, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccionar la opción “Incendios forestales” dentro del menú de detalles del mapa.

Al activar esta función, la aplicación mostrará los focos de fuego identificados. Al seleccionar una zona concreta, el usuario podrá acceder a información adicional sobre la emergencia, enlaces a fuentes oficiales, actualizaciones y noticias relacionadas.

Aunque Google Maps no permite que los usuarios marquen directamente el origen de un incendio, sí ofrece la posibilidad de reportar problemas asociados, como cortes de carretera, humo que dificulta la visibilidad o retenciones provocadas por la emergencia.

Estos avisos permiten que el sistema actualice las condiciones del tráfico y pueda recalcular rutas para alejar a otros conductores de los puntos de riesgo.

Ante los incendios en España, Google Maps ofrece información actualizada para evitar carreteras peligrosas y planificar rutas más seguras. | Crédito: Google Maps

La tecnología detrás del sistema de detección de incendios

La función de incendios de Google Maps utiliza una combinación de datos espaciales, inteligencia artificial (IA) e información satelital desarrollada por equipos de investigación de Google.

El sistema analiza imágenes procedentes de satélites geoestacionarios, como Meteosat y GOES, capaces de detectar señales térmicas mediante sensores infrarrojos que permiten identificar zonas afectadas incluso cuando existe humo o condiciones atmosféricas adversas.

Posteriormente, estos datos son procesados por modelos de inteligencia artificial que analizan las imágenes más recientes, corrigen posibles errores y comparan la información con registros históricos de incendios ya controlados.

Gracias a esta tecnología, Google puede generar mapas de riesgo, ofrecer alertas de emergencia y mostrar información adaptada al idioma configurado por cada usuario, una función especialmente útil para turistas y viajeros internacionales.

En el futuro, la compañía trabaja en modelos más avanzados que podrían incorporar variables como temperatura, humedad y cantidad de vegetación para mejorar la predicción del comportamiento del fuego.

NASA también ofrece un mapa gratuito de incendios activos

Además de Google Maps, existe otra herramienta especializada desarrollada por la NASA: el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS).

Esta plataforma permite consultar incendios y puntos calientes detectados por satélites como MODIS y VIIRS, instalados en misiones espaciales como Terra, Aqua, Suomi NPP y otros sistemas de observación terrestre.

Una de sus principales ventajas es el nivel de detalle que ofrece. En España y otras regiones fuera de Norteamérica, los datos pueden reflejar incendios detectados por satélite con un retraso aproximado de hasta tres horas después de la observación.

FIRMS también permite consultar mapas históricos mediante una línea de tiempo, con información sobre incendios registrados en las últimas horas, días o meses. Los usuarios pueden analizar la evolución de un fuego y revisar las áreas afectadas.

Los incendios en España también pueden seguirse con herramientas de la NASA, mientras Google Maps facilita evitar zonas de riesgo. | Crédito: NASA

Aunque la plataforma cuenta con una gran cantidad de información técnica, también ofrece herramientas avanzadas para investigadores, autoridades y ciudadanos interesados en seguir la evolución de los incendios forestales.

Ante un verano marcado por altas temperaturas y un aumento de emergencias forestales, herramientas como Google Maps y FIRMS se convierten en recursos clave para tomar decisiones más seguras antes de viajar por carretera en España.