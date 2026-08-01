Gobierno designa a nuevo director de la DINI. (Foto: El Comercio)
Gobierno designa a nuevo director de la DINI. (Foto: El Comercio)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo designó a Hugo Antonio Cornejo Valdivia como nuevo , cargo que quedó oficializado a través de la Resolución Suprema N.º 245-2026-PCM, publicada este sábado en el boletín de Normas Legales.

La resolución lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Concluyen gestión de Yonny Narciso Ramírez

Con este nombramiento, el Ejecutivo oficializa el relevo en la conducción de la DINI, organismo encargado de producir inteligencia estratégica para la seguridad y defensa nacional.

Gobierno designa a Hugo Cornejo como nuevo director de la DINI. Foto: El Peruano
Gobierno designa a Hugo Cornejo como nuevo director de la DINI. Foto: El Peruano

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno designó a Yonny Ramírez como nuevo director de Inteligencia de la DINI
Wolfgang Grozo propone la construcción de 3 megacárceles para combatir la delincuencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.