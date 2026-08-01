El Poder Ejecutivo designó a Hugo Antonio Cornejo Valdivia como nuevo Director de Inteligencia Nacional (DINI), cargo que quedó oficializado a través de la Resolución Suprema N.º 245-2026-PCM, publicada este sábado en el boletín de Normas Legales.

La resolución lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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Concluyen gestión de Yonny Narciso Ramírez

La misma norma dio por concluida la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar como Director de Inteligencia Nacional y le agradeció por los servicios prestados durante el ejercicio de sus funciones.

Con este nombramiento, el Ejecutivo oficializa el relevo en la conducción de la DINI, organismo encargado de producir inteligencia estratégica para la seguridad y defensa nacional.