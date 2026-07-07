Líneas móviles. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que durante este mes de julio se ordenará el bloqueo de un total de 360,000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas que anteriormente usaron celulares con IMEI alterado.

Esta medida busca combatir el mercado negro de venta de celulares que provienen de robos.

Con este nuevo grupo, ya se estarían bloqueando más de 2 millones de celulares, entre enero y julio de 2026, y más de 4.6 millones desde abril de 2025.

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Para dar a conocer más detalles sobre esta medida, en el portal del Renteseg se ha incorporado una nueva pestaña, denominada Bloqueo de IMEI no registrados en la lista blanca, en la que se puede revisar la cantidad de bloqueos ejecutados por mes y año.

Además,

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¿Cómo se realiza el bloqueo?

El sistema Renteseg, administrado por el Osiptel, envía a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos, que están vinculados con personas reincidentes en el uso de celulares con IMEI alterados.

Si el equipo fue adquirido en el país, los usuarios deberán exigir a la empresa que les vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg. En caso el celular haya sido adquirido en el extranjero para uso personal, deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para registrarlo en esta lista de equipos válidos (lista blanca).

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