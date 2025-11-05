El Ministerio Público pidió al Poder Judicial (PJ) que amplíe por 36 meses la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero y otros, vinculados al caso Anguía.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder justificó esta solicitud indicando que necesitan más tiempo para realizar diversas diligencias pendientes, las cuales ayudarán a esclarecer los hechos investigados.

La solicitud fue presentada en el despacho de la jueza Lorena Sandoval Huertas, quien fijó una audiencia virtual para el 25 de noviembre a las 9 de la mañana.

En dicho evento, las partes involucradas podrán participar con el objetivo de que se tome una decisión ante este caso.

Cabe recordar que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder acusan a los investigados de formar parte de una presunta organización criminal que realizaba licitaciones públicas fraudulentas en Lima, Cajamarca y Amazonas.

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo asegura que aún guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios

Con esto, presuntamente favorecían a empresas de fachada para adjudicarles obras públicas por grandes sumas de dinero, sin cumplir los requisitos legales correspondientes.