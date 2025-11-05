Fiscalía pide al PJ ampliar la investigación contra Lilia Paredes y otros por el caso Anguía. Foto: gob.pe
Fiscalía pide al PJ ampliar la investigación contra Lilia Paredes y otros por el caso Anguía. Foto: gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero y otros, vinculados al caso Anguía.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder justificó esta solicitud , las cuales ayudarán a esclarecer los hechos investigados.

La solicitud fue presentada en el despacho de la jueza Lorena Sandoval Huertas, quien fijó una audiencia virtual para el 25 de noviembre a las 9 de la mañana.

LEA TAMBIÉN: Una exprimera dama y un ex Pink Floyd: Esposa de Pedro Castillo reaparece junto a Roger Waters

En dicho evento, las partes involucradas podrán participar con el objetivo de que se tome una decisión ante este caso.

Cabe recordar que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo asegura que aún guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios

Con esto, presuntamente favorecían a empresas de fachada para adjudicarles obras públicas por grandes sumas de dinero, sin cumplir los requisitos legales correspondientes.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.